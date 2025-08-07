SB dispone devolver dinero a usuarios reclamantes en el 2025

Superintendencia de Bancos

SANTO DOMINGO. – La Superintendencia de Bancos (SB) dispuso la devolución de RD$101.1 millones a favor de clientes reclamantes entre enero y junio de 2025, inconformes con sus entidades financieras.

Entre agosto de 2020 y junio de 2025 la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario) dictaminó la entrega de RD$606.7 millones a usuarios que elevaron sus denuncias.

El 67% de los asuntos atendidos favorecieron a los clientes.

AUMENTO DE RECLAMACIONES

Durante los últimos cuatro años aumentaron tanto el número de demandas recibidas por la SB como los montos ordenados para su devolución, debido a la diversificación de los canales de atención al cliente por Prousuario.

Ese organismo cuenta con una aplicación móvil, página web, redes sociales, y un servicio de respuestas vía WhatsApp, entre otros medios de atención a distancia.

En el primer semestre de este año los principales motivos de requerimiento fueron consumos no reconocidos (32.6%), transferencias erróneas (11.6%), transferencias no reconocidas (10.8%).

También retiro de efectivo no reconocido (8.1 %) y efectivo no dispensado en los cajeros automáticos (6.1%).

CÓMO REALIZAR UNA RECLAMACIÓN

ProUsuario cuenta con múltiples canales de atención a distancia y presencial que permiten a sus usuarios las consultas, quejas y reclamaciones.

Cualquiera puede comunicarse mediante la aplicación ProUsuario (disponible en App Store y Google Play Store), al número de WhatsApp 809-731-3535, al correo electrónico contacto@prousuario.gob.do.

También, agendar una cita desde la página web prousuario.gob.do o la visita a las oficinas físicas en Santo Domingo y Santiago.

