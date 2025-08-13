SB destaca avances en gestión integral de riesgos en el 98 %

Superintendencia de Bancos

SAN TO DOMINGO.- El 98 % de las entidades de intermediación financiera dominicanas han definido total o parcialmente sus indicadores clave de riesgo y el 93 % realiza pruebas de estrés, que son esenciales para medir su resiliencia ante escenarios adversos. Así lo revela el informe “Evaluación del marco de gestión integral de riesgos”, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).

La SB analizó las consideraciones aportadas mediante encuesta de autoevaluación por las 45 entidades de intermediación financiera (EIF) para conocer sus procesos de gestión integral de riesgos basados en gobernanza, políticas y procedimientos, y cultura de riesgos, entre otros temas relacionados.

De igual manera, en el levantamiento participaron 1,342 profesionales que forman parte de los equipos de riesgos, así como los miembros de los consejos de directores de las entidades.

La publicación de la SB destaca avances en la gestión de cada uno de los riesgos, pero también señala áreas a fortalecer, como la medición de las concentraciones en sus distintas vertientes; el análisis de correlaciones entre sectores, así como continuar incluyendo estándares para la definición de los modelos de gestión de riesgos. Adicionalmente, para proporcionar un enfoque más profundo y técnico en áreas críticas, se debe fomentar la creación de unidades especializadas de riesgo.

“Las EIF han demostrado avances significativos en su gestión de riesgos, lo que refleja su compromiso y esfuerzo. Se destaca la adopción creciente de herramientas tecnológicas para identificar, monitorear y mitigar riesgos”, asegura el informe de la SB.

Los datos recogidos muestran que, de las 30 EIF con un plan de cultura de riesgos, 11 realizan evaluaciones anuales y trimestrales.

De igual manera, 31 de las 45 entidades consultadas afirman evaluar las consideraciones de sus grupos de interés.

Para 2023, el 77 % de las EIF contaban con una unidad especializada en riesgo operacional, frente al 89 % en 2024, reforzando el enfoque de cuantificar riesgos por errores humanos, fallas e interrupciones.

Además, 44 entidades cuentan con indicadores clave de riesgo parcialmente implementados y 18 de ellas ya los han automatizado dentro de sus sistemas.

En 2023, el uso de herramientas para la gestión de riesgos fue del 75 % en monitoreo, 70 % en identificación y 55 % en mitigación. Para 2024, estos aumentaron a 80 %, 71 % y 56 %, respectivamente.

Capacitación

De las EIF evaluadas, 44 realizan capacitaciones en riesgos a todo el personal, resultando esencial para fortalecer la cultura de riesgos y en la concienciación de los colaboradores.

En 2023, el 88.6 % de las entidades capacitaban en riesgos a todo el personal, mientras que, esta proporción escaló hasta el 98 % en 2024.

