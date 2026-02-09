SANTIAGO: Se inicia carnaval con un derroche de colorido

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Carnaval de Santiago 2026 fue iniciado este domingo con un multitudinario derroche de colorido y una propuesta cargada de innovaciones.

Por segundo año consecutivo, el parque Central fue el epicentro de esta manifestación de cultura popular, música y tradición santiaguera. Desde tempranas horas de la tarde, cientos de personas se dieron cita para presenciar la salida de las comparsas, que en esta oportunidad evidenciaron un notable nivel de creatividad y puesta en escena.

Agrupaciones como Ucacosan, FUCSA, Bloque Independiente, UCASA, Puro Carnaval y Felecsa llenaron el recorrido de colorido, sátira y expresión artística, reafirmando el valor histórico del carnaval como parte esencial de la identidad local. La participación del rey lechón, José Castillo y la reina del carnaval, Stefany Guzmán, añadió un componente simbólico al desfile, al recorrer el circuito en un vehículo clásico que evocó las raíces y la evolución de esta emblemática manifestación cultural de Santiago de los Caballeros.



La edición 2026 presenta importantes innovaciones, entre ellas la integración del Roco Tren, que se mantuvo desfilando junto a artesanos del carnaval y personalidades invitadas. A esto se suma una puesta en escena renovada por parte de los grupos y comparsas que mantuvieron el dinamismo. Al referirse a la apertura del carnaval, el Alcalde de Santiago saludó la decisión de dar apertura a este evento por segundo año consecutivo en el Parque Central, la cual está orientada a garantizar seguridad, orden y mayor visibilidad a las comparsas. Aprovechó la oportunidad para invitar a todas las familias del país y del mundo a disfrutar de esta fiesta, con seguridad y mucha diversión. El Carnaval continuará durante los próximos fines de semana hasta el 1 de marzo, consolidándose como uno de los principales atractivos culturales del calendario nacional y como un espacio organizado y seguro para el disfrute familiar.

sp-am