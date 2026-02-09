SANTIAGO: Se inicia carnaval con un derroche de colorido
La participación del rey lechón, José Castillo y la reina del carnaval, Stefany Guzmán, añadió un componente simbólico al desfile, al recorrer el circuito en un vehículo clásico que evocó las raíces y la evolución de esta emblemática manifestación cultural de Santiago de los Caballeros.
La edición 2026 presenta importantes innovaciones, entre ellas la integración del Roco Tren, que se mantuvo desfilando junto a artesanos del carnaval y personalidades invitadas. A esto se suma una puesta en escena renovada por parte de los grupos y comparsas que mantuvieron el dinamismo.
Al referirse a la apertura del carnaval, el Alcalde de Santiago saludó la decisión de dar apertura a este evento por segundo año consecutivo en el Parque Central, la cual está orientada a garantizar seguridad, orden y mayor visibilidad a las comparsas.
Aprovechó la oportunidad para invitar a todas las familias del país y del mundo a disfrutar de esta fiesta, con seguridad y mucha diversión.
El Carnaval continuará durante los próximos fines de semana hasta el 1 de marzo, consolidándose como uno de los principales atractivos culturales del calendario nacional y como un espacio organizado y seguro para el disfrute familiar.