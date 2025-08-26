Santiago se corona campeón U17 del voleibol masculino

La premiación a los campeones.

HIGUEY.- Santiago se coronó campeón del Torneo Nacional de Voleibol Masculino U17 al vencer a la provincia Santo Domingo 2-1 (21-25, 20-25, 15-12) en una trepidante final escenificada en el polideportivo Leo Tavárez.

Ronald Rodríguez, con 13 puntos, lideró la ofensiva del representativo de la Ciudad Corazón. Alejandro Morales sumó seis.

En la causa perdida, Jesús Polanco fue el más sobresaliente con 10 unidades. Sneider Díaz aportó cinco.

La Asociación de Voleibol de Santiago, que preside José –Yeye—Aybar, concluyó de esta manera su gran participación en el Torneo Nacional U17. La semana anterior quedó tercero en la rama femenina.

La medalla de bronce de la justa donde se disputó la Copa Vermont correspondió al seleccionado de la provincia Hermanas Mirabal, que hace dos años obtuvo el primer lugar del evento. Tras perder el primer set de Barahona (22-25) remontó ganando los dos siguientes con pizarra 25-18, 15-11.

Todos Estrellas

El equipo ideal del torneo lo encabezó Ronald Rodríguez, puntal ofensivo de los hoy monarcas nacionales. Sus compañeros Ataque; Alejandro Morales (Bloqueo), Álvaro Rodríguez (Acomodador), en tanto que Feliz Toribio cargó con las medallas de Mejor Defensa y Mejor Libero, además de Rosario –Charo—Herrera, Mejor Entrenadora.

Franklin Seguro Jr., de Barahona, fue el Mejor Anotador y Mejor Ataque; Adrian Reinemann, Santo Domingo, Mejor Servicio, y Rouel Helena, de Elías Piña, Mejor Recepción.

La justa tuvo especial dedicatoria al obispo de La Diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte y el aval de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli), que preside el licenciado Alexis García.

of-am