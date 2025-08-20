Santiago: Renuncian del PLD varios dirigentes «se van» a FP

SANTO DOMINGO.- Varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Circunscripción Uno de Santiago de los Caballeros renunciaron de esta organización y, aunque no lo han confirmado, todos pasarían a la Fuerza del Pueblo.

Se trata del miembro del Comité Central y ex diputado Héctor Ramírez; del también miemro del Comité Central y regidor Hatueyndi Rosario; otro regidor y presidente del Comité Intermedio Navarrete 3B, Erinzon Ortiz.

Asimismo, se fue del partido morado Wilson Peña, presidente del Comité Intermedio Chi Che Soilo en el Distrito Municipal El Limón.

Todos ellos renunciaron mediante cartas remitidas al presidente del PLD, Danilo Medina, y a Johnny Pujols, Secretario General.

NO VOY A OCUPAR UNA MEMBRESIA SIN VOLUNTAD DE TRABAJAR

Ramírez dice en su carta que el motivo de su renuncia es totalmente personal. “No me llevo ningún sentimiento negativo del partido ni de sus líderes”, asegura.

Agregó que «agradezco a todos mis queridos y grandes amigos el deseo de que permanezca en el parido de que permanezca en el partido, pero sería deshonesto de mi parte ocuparle una membresía sin el deseo ni voluntad de hacer el trabajo».

De su lado, el regidor Rosario dijo que luego de una profunda reflexión sobre la ida y las acciones de la actual dirigencia del PLD, decidió renunciar como miembro del Comité Central.

“Considero que mi deber con la sociedad dominicana exige continuar aportando desde otros espacios donde se pueda ejercer con mayor libertad y coherencia mi compromiso ciudadano y con esta nación”, indicó.

Extraoficialmente, ALMOMENTO.NET fue informado que los renunciantes pasarían a la Fuerza del Pueblo donde serán juramentados por el presidente de este partido, Leonel Fernández.

an/am