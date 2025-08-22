SANTIAGO: La Fundación Juan Pérez entrega úniles escolares

El empresario Juan Pérez mientras entregaba úitiles escolares en Hato del Yaque, Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana- Cientos de niños del distrito municipal Hato del Yaque fueron beneficiados con útiles escolares donados por la Fundación Juan Pérez.

Los materiales para el inicio del próximo año escolar incluyen mochilas y mascotas, los cuales fueron entregados por el presidente de la fundación, el empresario Juan Pérez.

Los beneficiados residen en los barrios Hato del Yaque, Guayacana , La Finca de Aciba, Villa Tabacalera, Villa Fatima, Villa Progreso, La Mina, Valle Verde y Los Jiménez entre otros.

La Fundación Juan Pérez anunció, asimismo, el inicio de operativos médicos en favor de adultos y niños en diversas áreas de la salud.

ld-sp-am