Santiago: Juramentan directiva Mesa Redonda Panamericana

Directivas de la Mesa Redonda Panamericana (MRP) de Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana. Mary Cruz López fue elegida nueva directora de la Mesa Redonda Panamericana (MRP) de Santiago de los Caballeros para el período 2025-2027.

Cruz López fue seleccionada por su integridad, vocación de servicio y espíritu altruista, en una actividad conducida por la comunicadora de esta ciudad, Kimberly Castillo.

SURGIMIENTO DE LA MRP

La MRP se fundó el 16 de octubre de 1916 en San Antonio, Texas, por Florence Terry Griswold.

Su estructura y filosofía están inspiradas en la entonces Unión Panamericana (hoy parte de la Organización de los Estados Americanos – OEA), simbolizada por una mesa redonda medieval.

Su lema, tomado de la frase de Alejandro Dumas, resume su espíritu: “Una para todas y todas para una.”

PROMUEVE CONOCIMIENTO GENERAL

La intención de la MRP es la promoción entre sus miembros del conocimiento del idioma, la geografía, la historia, la literatura, las artes, la cultura y las costumbres de los países del hemisferio occidental.

Parte de la convicción de que, mediante el conocimiento se alcanza el entendimiento, y del entendimiento nace la acción.

MARY CRUZ: «CELEBRAMOS LA CONSTANCIA»

En su intervención, Cruz López recordó que la primera MRP de Santiago fue instituida el 30 de junio de 2003, inspirada en los mismos ideales.

“Hoy celebramos la constancia, la hermandad y el entendimiento que nos han acompañado durante todos estos años”, manifestó.

El acto incluyó la entrega de una placa de reconocimiento a la anterior presidenta, Carmen Pérez, quien expresó su agradecimiento.

La jornada culminó con la presentación del dúo de piano y violín conformado por Kathy Disla Eli y Henry Disla Eli, miembros de la Escuela de Música Hogar de la Armonía.

