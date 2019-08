SANTIAGO: Fernando Rosa pide cerrar paso a gestión sin rostro humano

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El aspirante a la alcaldía de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fernando Rosa, invitó a sus compañeros y al pueblo de Santiago a acudir a los centros de votación el próximo 6 de octubre, para cerrarle el paso a la continuidad de una gestión sin rostro humano y desconectada de las metas de transformación y cambio que amerita Santiago.

El dirigente peledeista criticó que siendo el alcalde de un municipio el funcionario más cercano que tiene la gente, en el caso de Santiago se tenga a un incumbente municipal “que prefiere estar lejos de la gente y que gobierna oculto y con las puertas del Ayuntamiento totalmente cerradas”.

“Lo que Santiago necesita ahora para insertarse entre las ciudades desarrolladas del mundo, es un gobierno municipal cuyo alcalde no se oculte en un 20 piso, sino que viva en la tierra como vivimos todos; que la gente lo sienta presente, que no pierda de vista que es un servidor público y que no confunda su responsabilidad con caprichos de los que la ciudadanía en vez de beneficiarse, resulta perjudicada”, dijo.

Aseguró que debido a la experiencia negativa que en materia de gerencia han vivido tanto los peledeistas como toda la ciudadanía, hará una gestión del pueblo y para el pueblo “donde no habrá espacio para arrogancias ni prepotencias, ni nos manejaremos como si se tratara de una dictatura”.

“Por eso les invito a que vayamos todos el próximo seis de octubre a darle un espaldarazo a la verdad, a la honestidad, a la transparencia, a la sensibilidad humana, a la vocación desinteresada de servicio, que en este proceso del PLD solo encarna nuestra candidatura”, proclamó Fernando Rosa.

Pidió se observe que la mayoría de los hombres y mujeres que le acompañan, “son personas probadas, gente que han dedicado toda su vida a la constitución de esa estructura política que se llama PLD y por eso, es necesario que nos unamos para lograr una alcaldía donde las puertas estén abiertas a los ciudadanos y donde se tenga claro que al ayuntamiento no se llega a jugar a caprichos personales, sino a trabajar para colocar al Primer Santiago de América en el sitial que se merece”.

El aspirante a dirigir la alcaldía de Santiago desarrolló este fin de semana una dinámica y exitosa jornada de contactos políticos, visitas puntuales, encuentros con sus equipos de trabajo, caminatas barriales e intercambios con comunitarios de diferentes barrios y sectores de la ciudad.

En ese contexto de promoción de sus aspiraciones, recibió el apoyo de la Familia Cirineo-Espaillat y de otros importantes dirigentes que trabajaron en el proyecto que encabezara el ingeniero Silvio Duran.

De igual modo, Fernando Rosa se hizo acompañar en sus actividades del tres veces ex sindico José Enrique Sued, quien en algunos escenarios hizo uso de la palabra para destacar la bondades políticas y humanas que adornan al que será el próximo alcalde de todos los santiagueros.