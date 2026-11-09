Santiago: Fallece Alejandro Sánchez “El Feo Nuclear”

“Hace un ratico acaba de irse mi hermano y maestro Alejandro Sánchez”, escribió este lunes Eugenio García al comunicar la noticia.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El comunicador y productor de televisión Alejandro Sánchez, conocido popularmente como “El Feo Nuclear”, falleció, según informó este domingo el comunicador Eugenio García (Genito), quien compartía con él la conducción del programa Alejandro en Coche, transmitido por Teleunión.

“Hace un ratico acaba de irse mi hermano y maestro Alejandro Sánchez”, escribió García al dar a conocer la noticia. Asimismo, informó que sus restos serán expuestos en la funeraria Savica, ubicada en las proximidades del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón, en Santiago.

UNA TRAYECTORIA EN RADIO Y TELEVISIÓN

Sánchez fue una de las figuras más reconocidas de la comunicación en Santiago, con una extensa carrera en la radio y la televisión, medios en los que dejó una huella por su estilo y capacidad de conectar con el público.

Alcanzó gran popularidad con Sabadolindo, espacio producido desde la Ciudad Corazón para el Circuito Independencia, hoy Telemicro, así como con Súper Domingo TV, programas que contribuyeron a consolidar su presencia en los medios de comunicación dominicanos.

En la radio desarrolló una amplia labor de producción y conducción a través de espacios como Al Volante, Súper Domingo, El Pidipón, Las Horas Navideñas, La Cadena Comercial y Cocinando con Alejandro.

RECONOCIDO POR SUS APORTES A LA COMUNICACIÓN

En sus últimos años estuvo al frente de Alejandro en Coche, programa de entrevistas y opinión que se transmitía por Teleunión.

Su trayectoria fue reconocida por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), que en 2021 le concedió el Premio al Mérito Periodístico, en reconocimiento a sus aportes a la comunicación, a través de su filial de Santiago.

La muerte de Alejandro Sánchez representa una sensible pérdida para la comunicación de Santiago y deja un importante legado en la historia de la radio y la televisión de la región Norte.

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