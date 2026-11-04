SANTIAGO: Declaran duelo por la muerte Rectora de UTESA

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana .– El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de aquí go aprobó a unanimidad declarar este miércoles 4 de noviembre Día de Duelo Municipal en memoria de Lily Rodríguez González de Eloy, rectora de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), sede Santiago, fallecida recientemente.

La disposición está contenida en la resolución 3542-26, mediante la cual los regidores expresaron pesar por el fallecimiento de Rodríguez González de Eloy y reconocieron su trayectoria en el ámbito de la educación superior, la investigación y la vida académica de Santiago, donde realizó importantes aportes a la formación universitaria.

También manifestaron sus condolencias a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y a toda la comunidad universitaria de UTESA y su solidaridad con su madre, Ingrid González de Rodríguez, y con la memoria de su padre, Príamo A. Rodríguez; sus hermanos Frank, María Jesús y Melany Rodríguez González; su esposo, José Elpidio Eloy, y sus hijos Matilda, Helena y Guillermo José.

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