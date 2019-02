SANTIAGO: Zonas Francas agradecen el apoyo DM pero le resaltan “omisiones”

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS , República Dominicana.- La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Santiago calificó como optimista para el sector exportador el discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina con motivo del 175 aniversario de la Independencia Nacional.

El presidente de la entidad, Luis Bonilla Bojos, expresó que las empresas de zona franca siempre han valorado “el apoyo y firme compromiso del Presidente Medina para potencializar las exportaciones, lo cual se pudo reflejar en los logros del crecimiento y la competitividad de estos sectores durante el 2018 y las acciones que se tienen en carpeta para el presente año”. Felicitó asimismo la voluntad del Estado dominicano para la creación del dialogo con el objetivo de adecuar los lineamientos del Código de Trabajo a los nuevos tiempos.

Sin embargo, dijo que “a pesar de que el discurso destacó los grandes logros obtenidos, debió conllevar un informe de la administración presupuestaria y financiera, lo cual fue en gran parte omitido y no se hizo mención de temas tan importantes para la nación como lo es el de déficit fiscal, financiamiento y equidad del gasto público”.

Además, la Asociación de Zonas Francas esperaba que el mandatario tocara de manera más profunda el tema de la corrupción, en lo relativo al seguimiento y accionar de los casos de soborno y malversación de fondos ya conocidos.

En lo que concierne al puerto de Manzanillo, Bonilla Bojos dijo que reparar su actual espigón, como ha propuesto el Mandatario, equivaldría a mantener “el mismo estado de operaciones en el que se encuentra el puerto”.

“Lo ideal y factible económicamente hablando es que la reparación y la ampliación sean realizadas en una misma etapa para de esta manera poder realmente dinamizar las operaciones y a una inversión menor de lo que conllevaría ejecutarlo en etapas diferentes”, manifestó.

Sobre el tema eléctrico, opinó que a pesar de que el presidente mencionó los avances de dicho sector, los beneficios no serán tan notables hasta que no se cierre el ciclo de la firma del Pacto Eléctrico. Lamentó que no obstante haber habido consenso en la mesa del diálogo, aún los sectores involucrados no han podido arribar a la misma.

