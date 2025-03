SANTIAGO: Abinader encabeza graduación Oportunidad 14-24

El presidente Luis Abinader entrega uno de los certificados en la graduación en Santiago.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la séptima graduación ordinaria del programa “Oportunidad 14-24” en la región del Cibao, una iniciativa gubernamental que busca brindar formación y capacitación a jóvenes de entre 14 y 24 años, facilitando su integración al mercado laboral o su continuidad en el sistema educativo.

El mandatario estuvo acompañado de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, y otros funcionarios gubernamentales y municipales.

PROGRAMA BENEFICIA A 44,000 JOVENES

El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, informó que, desde su implementación, Oportunidad 14-24 ha beneficiado a más de 44,000 jóvenes, de los cuales 14,000 han egresado en diversas áreas técnico-profesionales como informática, peluquería, contabilidad y gastronomía.

Agregó que gracias a la voluntad del presidente Abinader, en el país ha habido una “democratización de la educación”, que permite mayor accesibilidad a la formación, no solo superior sino también la técnica profesional.

“A través de diferentes instituciones el gobierno está prestando la ayuda para que ustedes puedan utilizarla y cambiar su método de vida», dijo Peña.

DICE BAJAN INDICES DE POBREZA

De su lado, el director ejecutivo del programa Oportunidad 14-24, Alex Mordan, aseguró que desde la apertura del programa han podido bajar los índices de pobreza en jóvenes “nini” en un 7 %.

“Hoy la juventud que no estudia ni trabaja es un 20 %, ha bajado en un 7 % y de ser el líder en América Latina estamos en el cuarto lugar y estamos bajando,” expresó Mordan.

RECONOCIMIENTO A JOVENES DESTACADOS

Durante el evento, Yankelis Rojas Correas, uno de los graduandos expresó agradecimiento por la oportunidad de emprender su primer negocio con el capital semilla, otorgado por el programa Oportunidad 14-24, tras completar la ruta formativa en peluquería.

“Antes de entrar al programa me consideraba un vago, no hacía nada, dejé los estudios me puse a chiripear y a hacer mandados para ayudar a mis padres… yo era un nini, dijo el joven estudiante de 19 años.

También fueron premiados cuatro jóvenes meritorios por su alto desempeño durante la formación: Waekiris Michell Castillo Rosario – Informática; Yorleny Toribio Núñez – Confección de tabacos; Anddy Karolin Rosario Pérez -Enfermería; María Pilarte Peña – Ventas básicas y cajero bancario y Melani Esmeralda Javier García – Hotelería y turismo.

IMPACTO EN LA REGION DEL CIBAO

Un total de 1346 jóvenes completaron su formación en distintos centros educativos de la región del Cibao, con La Vega, Santiago y Duarte como las provincias con mayor número de graduados.

La Vega lidera la lista con más de 208 egresados, distribuidos en instituciones como el CTC Tireo (13), San José Ayala (35), CTC Cutupú (90) y la Escuela Vocacional de Pontón (70).

Santiago de los Caballeros registró más de 170 graduandos, destacándose INFOTEP Los Ciruelitos (30), el Centro de Formación de Tamboril (35) y el CTC Navarrete (25).

Duarte sumó más de 321 nuevos profesionales, con centros en Villa Rivas (120), Escuela Vocacional Pimentel (113) y Escuela Vocacional de Castillo (35), entre otros.

Con esta graduación, el programa Oportunidad 14-24 reafirma su compromiso de seguir transformando vidas a través de la educación y la capacitación técnico-profesional en todo el país.

En el acto también estuvo presente la gobernadora de la provincia Santiago, Rosa Santos, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, el senador de la provincia Santiago, Daniel Rivera, el alcalde del municipio Santiago, Ulises Rodríguez, el director de los Centros Técnicos Comunitarios (CTC), Isidro Torres, el director general de las Escuelas Vocacionales y de la Policía Nacional, José Ramón Suárez y el director ejecutivo de INTABACO, Iván Hernández.

of-am