Santana, Ozuna y Cruz en el “equipo estrella” de agentes libres en las GL

Carlos Santana

NUEVA YORK.- Los equipos de las Grandes Ligas pasarán los próximos meses armando sus nóminas para la temporada del 2021. Algunos harán cambios drásticos, mientras que otros sólo pequeños ajustes. Como siempre, el mercado de agentes libres tendrá de todo un poco, ¿pero cuáles jugadores lucen destinados a recibir la mayor cantidad de atención?

Los seis que recibieron ofertas calificadas para el 2020-21

A continuación, nos enfocaremos en el mejor agente libre de cada posición, más algunas otras alternativas en cada lugar.

Realmuto es considerado el mejor receptor del béisbol, liderando a todos los caretas en fWAR en cada una de las últimas tres temporadas. Ya recibió una oferta calificada de los Filis por US$18.9 millones, aunque eso no debe de espantar a potenciales interesados a la hora de entrar en la puja por el dos veces convocado al Juego de Estrellas.

Lo mejor del resto: James McCann, Yadier Molina, Kurt Suzuki, Jason Castro

Primera base: Carlos Santana

El dominicano Santana cumplirá 35 años el 8 de abril, pero hay pocos jugadores más duraderos. Tras haber disputado al menos 152 juegos en cada una de las siete temporadas anteriores, inició cada uno de los 60 partidos de los Indios en el 2020 en la primera base. Santana bateó apenas .199 en el 2020, pero encabezó la Liga Americana con 47 bases por bolas, redondeando un porcentaje de embasarse de .349.

Lo mejor del resto: Mitch Moreland, Todd Frazier, Eric Thames, Daniel Murphy

Segunda base: DJ LeMahieu

Hace dos años, LeMahieu se vio obligado a conformarse con un contrato de dos años y US$24 millones con los Yankees debido a una campaña del 2018 por debajo del promedio. No tendrá ese mismo problema este año. LeMahieu probablemente vuelva a terminar entre los primeros cinco en la votación para Jugador Más Valioso de la Liga Americana, mientras que su fWAR de 7.8 en 2019-2020 se ubica de sexto en el Joven Circuito. Su versatilidad debe de brindarle muchas opciones, pues un equipo puede aprovechar sus servicios en la primera, segunda o tercera base.

Lo mejor del resto: Kike Hernández, Tommy La Stella, César Hernández, Jurickson Profar, Jonathan Schoop

Campo corto: Didi Gregorius

Gregorius apostó a sí mismo al aceptar un contrato de un año y US$14 millones con los Filis y las cosas le salieron bien. El jugador de 30 años tuvo OPS de .827 con 10 jonrones y 40 empujadas, luciendo otra vez como el del 2017 y del 2018 (antes de la cirugía Tommy John). Los Filis decidieron no ofrecerle una oferta calificada, por lo que quien lo firme no tendrá que entregar selecciones del Draft como compensación.

Lo mejor del resto: Marcus Semien, Andrelton Simmons

Tercera base: Justin Turner

Turner acaba de jugar la última campaña de su contrato de cuatro años y US$64 millones con los Dodgers. Aunque cumplirá 36 años el 23 de noviembre, todavía batea. Su fWAR de 1.3 en el 2020 fue el segundo mejor entre los antesalistas de la Liga Nacional (mínimo de 100 visitas al plato), mientras que su OPS de .860 fue el tercer mejor. Turner es un jugador importante para los Dodgers tanto dentro como fuera del terreno, pero el equipo podría decidir hacer un mega-movimiento por el puertorriqueño Francisco Lindor y trasladar a Corey Seager a la tercera base, poniéndoles fin así a los días de Turner en Los Ángeles.

Lo mejor del resto: Brad Miller, Brock Holt

Jardín izquierdo: Marcell Ozuna

El dominicano Ozuna rechazó una oferta calificada de US$17.8 millones de los Cardenales el año pasado, y al final tuvo que aceptar un pacto de un año y US$18 millones de los Bravos. Ozuna, quien cumplirá 30 años el 12 de noviembre, respondió con una gran temporada, liderando el Viejo Circuito con 18 cuadrangulares, 56 impulsadas y un total de 145 bases alcanzadas, disputando cada uno de los 60 encuentros de los Bravos. Además, tuvo una sólida postemporada, colocándose en una tremenda posición para recibir un pacto de varios años ahora que no tiene una oferta calificada encima.

Lo mejor del resto: Joc Pederson, Michael Brantley, Robbie Grossman, Brett Gardner

Jardín central: George Springer

Springer es posiblemente el mejor agente libre de esta temporada muerta, tras otro sólido año y otra buena postemporada. Los Astros tienen más de US$120 millones comprometidos en seis jugadores (Justin Verlander, Zack Greinke, el venezolano José Altuve, Alex Bregman, Ryan Pressly y el cubano Yuli Gurriel), así que está por verse si estarán dispuestos a otorgar otro mega-pacto para retener a Springer. Springer recibió una oferta calificada, pero no debe de faltarle pretendientes.

Lo mejor del resto: Jackie Bradley Jr., Jake Marisnick, Kevin Pillar

Jardín derecho: Ryan Braun

Los Cerveceros decidieron no ejercer su parte de la opción mutua en el contrato de Braun de US$15 millones, mandando al seis veces convocado al Juego de Estrellas a la agencia libre por primera vez en su carrera. Braun dio ocho jonrones con .769 de OPS en 39 partidos del 2020, y aunque ha ido al Juego de Estrellas una sola vez desde el 2013, promedió 23 vuelacercas con .846 de OPS por año entre el 2015 y el 2019. Braun ha sido jardinero izquierdo la mayor parte de su carrera, pero inició 19 de sus 34 juegos del 2020 en el jardín derecho, sirviendo como bateador designado en los otros 15.

Lo mejor del resto: Adam Eaton, Josh Reddick, Jay Bruce

Bateador designado: Nelson Cruz

El hombre que no envejece sigue bateando. El dominicano disparó 16 jonrones en la campaña recortada, manteniendo el ritmo de 40 bambinazos por campaña al que nos tiene acostumbrados. Cruz promedió 41 cuadrangulares por año entre el 2015 y el 2019 e incluso a los 40 años, no hay motivos para pensar que no pueda seguir siendo un designado productivo en el 2021. Se cree que está buscando un contrato de dos años.

Lo mejor del resto: Edwin Encarnación, Shin-Soo Choo, Matt Kemp

Abridor derecho: Trevor Bauer

El mejor año en la carrera de Bauer llegó en el momento perfecto. El derecho de 30 años entrará por primera vez a la agencia libre tras haber liderado la Liga Nacional con efectividad de 1.73, EFE+ de 276, WHIP de 0.795 y sólo 5.1 hits permitidos por cada nueve entradas. Bauer había expresado que le gustaría firmar contratos de un año al momento de llegar a la agencia libre, pero un Premio Cy Young podría llevarlo a reconsiderar dicha postura.

Lo mejor del resto: Masahiro Tanaka, Marcus Stroman, Jake Odorizzi, James Paxton, Taijuan Walker

Abridor zurdo: J.A. Happ

No hay grandes nombres entre los abridores zurdos, pero sí varios brazos sólidos disponibles. Happ parecía por momentos un hombre olvidado en el Bronx, pero terminó con promedio de carreras limpias de 3.46 en nueve aperturas por los Yankees este año, recuperándose tras un complicado 2019. Happ cumplió 38 años el 19 de octubre, así que probablemente busque un contrato de un año, pero ciertamente puede ayudar en la rotación de un club necesitado de abridores.

Lo mejor del resto: Brett Anderson, Jon Lester, José Quintana, Robbie Ray

Relevista derecho: Liam Hendriks

Hendriks no es sólo el mejor relevista en el mercado esta temporada muerta, sino probablemente el mejor relevista en las Mayores. El derecho tiene efectividad de 1.79 en las últimas dos campañas, mientras que su fWAR de 5.2 supera por amplio margen al que le sigue entre los relevistas (Nick Anderson, 3.0) en ese lapso. El australiano debe de ser uno de los lanzadores más buscados en esta temporada muerta.

Lo mejor del resto: Alex Colomé, Shane Greene, Mark Melancon, Greg Holland, Jeremy Jeffress, Brandon Kintzler, Trevor Rosenthal

Relevista zurdo: Brad Hand

Los Indios decidieron no ejercer la opción de US$10 millones del contrato de Hand, y así uno de los mejores cerradores de la Gran Carpa entró al mercado libre. Hand lideró la Liga Americana con 16 salvados este año, con promedio de carreras limpias de 2.05, 29 ponches y cuatro bases por bolas en 22 entradas. Lleva 103 salvamentos desde el 2017 y fue al Juego de Estrellas en cada campaña en ese lapso.

of-am