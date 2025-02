Sandy Alcántara luce recuperado para inicio de las GL

PORT ST. LUCIE, Florida – Sandy Alcántara no lució como si estuviera haciendo su primera aparición monticular en año y medio.

El estelar derecho dominicano de los Miami Marlins abanicó a su compatriota Jose Siri para cerrar la primera entrada el domingo contra los New York Mets en Port St. Lucie en su primera presentación desde que fue sometido a una operación Tommy John del codo derecho a finales de 2023.

Alcántara realizó 17 lanzamientos, los últimos tres, a 99 millas por hora, y 13 estuvieron en la zona buena. Permitió un hit al antesalista Mark Vientos y un rodado al Bateador Designado Brett Baty antes de abanicar a Siri y marcharse a la cueva lleno de satisfacción.

“Estoy muy contento por salir ahí afuera, dar lo mejor de mí y mantenerme fuerte”, dijo Alcántara luego de su debut en la temporada de exhibición. “Tuve la oportunidad de competir por primera vez en 17 meses y doy gracias a Dios por dejarme hacer lo que me gusta”, agregó.

“Feliz de haber usado todos mis pitcheos sin restricciones”, dijo el pitcher de 29 años.

Alcántara, quien ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional en 2022, no lanzaba en un juego de Grandes Ligas desde el 3 de septiembre de 2023, cuando completó ocho entradas y derrotó a los Washington Nationals. Desafortunadamente, terminó el año lesionado y fue operado del codo el 6 de octubre y pasó todo 2024 en rehabilitación.

“Mi meta es el futuro, mantenerme saludable y recuperar mi forma anterior. No quiero pensar en la forma en que me lesioné y el largo proceso que me ha llevado hasta aquí”, dijo Alcántara.

Mucho antes de que subiera al montículo contra los Mets el nuevo manager de los Marlins, Clayton McCullough, anunció que Alcántara será el abridor del juego inaugural de la temporada regular, el jueves 27 de marzo, contra los Pittsburgh Pirates en Miami.

“Ha sido un largo viaje desde el año pasado. Estaba muy emocionado. La sonrisa en su rostro al recibir esa noticia. Así que, organizativamente (sic), estamos muy emocionados, y los fanáticos de Miami estarán emocionados de ver a Sandy subir al montículo para nosotros el Día Inaugural”, dijo McCullough.