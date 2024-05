San Luis derrota a SDN y obliga juego decisivo Beisbol Superior

SANTO DOMINGO NORTE. – Los Bravos de San Luis vencieron 10 por 2 a los Astros de Santo Domingo Norte para llevar la serie final al máximo de cinco encuentros del Torneo de Béisbol Superior de la provincia de Santo Domingo copa opción Seaboard.

San Luis contó con tres lanzadores que realizaron una tremenda labor de manera combinada, donde José Álvarez fué el abridor que trabajó durante (3.1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 2 SO), luego le siguió Félix Osoria (2.2 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 5 SO), para llevarse la victoria y terminó el encuentro Diego Marte (3.0 IP, 2 H, 1 R, ER, 2 BB, 8 SO).

La ofensiva fué encabezada por Héctor Salas que bateó de 3-2, 2 R, 1 3B, 1 HR, 2 RBI, también se destacaron Leandro Castro de 5-3, 3 R, 1 2B, 1 HR, 3 empujadas y Alejandro Damián que pegó un Jonrón.

Por SDN el derecho Fernando Pérez cargó con el revés Fernando Pérez al permitir siete carreras de las cuales una fué limpia. Los mejores con el madero José Berroa de 4-1 y Franklin Sánchez de 1-1, con una producida.

La final continúa este viernes a las 2: p.m., en el estadio Wilson Pérez del distrito Municipal de San Luis, donde se decidirá el campeón que levantará la copa Seaboard.

El torneo tiene como presidente del comité organizador al senador de la Provincia Santo Domingo, Antonio Tavéras Guzmán y como director técnico Héctor Gómez padre y cuenta con el respaldo de Seaboard, Banreservas, INEFI, Senado de la República Dominicana, Tapa Roja, CAASD, Dirección General de Aduanas, Comisionado Nacional de Béisbol, Miderec, Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Gatorade, LogoMarca, Comedores Económicos, Fedom y OMSA.

of-am