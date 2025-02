San Cristóbal y las cuevas del Pomier

El autor es periodista.

Mientras crece en San Cristóbal el movimiento comunitario en defensa de las históricas cuevas del Pomier y se extiende el disgusto por el paso de tortuga del ministerio de Medio Ambiente, se han recibido anuncios refrescantes que levantan los ánimos y las esperanzas de la población.

Lo primero es que la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), que con aval presidencial realiza trabajos diversos en esa provincia, elabora un plan de parque en el área del Pomier donde se realiza la explotación minera que se quiere detener totalmente por afectar las cuevas.

El plan está siendo preparado por reputados técnicos urbanistas -incluidos el español Alfonso Vegara y el sancristobalense Marcos Barinas- y fue superficialmente expuesto en una asamblea comunitaria a casa llena en la sede de la Gobernación Provincial.

Cuando esté listo será presentado a los ministerios de Medio Ambiente, Energía y Minas y Turismo y, por supuesto, al Presidente Abinader, quien tendrá la última palabra.

Lo segundo es que hace pocas horas surgió la información de que Presidente Abinader adelantó que en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero anunciará una solución definitiva a los problemas que enfrenta el Pomier.

Traslado

La semana pasada el titular de Egehid, Angel Rafael Salazar Rodríguez -hombre visionario, incansable realizando acciones en favor de su pueblo natal- aunque notoriamente moderado se pronunció contundente sobre el debatido caso del Pomier y planteó distintos aspectos:

a).- Se ha ubicado un área entre San Cristóbal y Valdesia, a 7 kilómetros de las cuevas, a donde puede ser trasladada la explotación minera productora de cal. b.- Se debe asumir lo más rápido posible las recomendaciones del estadounidense George Veni, experto mundial en temas de cuevas y kársticos, traído al país para realizar un estudio en la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, el cual concluyó que no es compatible la minería con la preservación del sistema de cuevas.

c.- En el lugar continúa la explotación y producción de cal, aunque han parado las explosiones, que produjeron daños irreparables a 9 de las 50 cuevas. Sin embargo, hay explosivos colocados que no han podido ser extraídos en la llamada zona de amortiguamiento. d- Los que explotan esa área “siempre han tenido mucho poder y relaciones y desde 1986 se le esta diciendo que deben trasladarse y no lo han hecho”.

Refiriéndose al ministerio de Medio Ambiente, al que en San Cristóbal se acusa de lentitud injustificada, Salazar dijo que “el momento es de respuesta y la comunidad de San Cristóbal la espera para los próximos días”.

Tras la decisión final de traslado, Egehid materializaría el llamado “plan ciudad Pomier”, sugerido por las entidades que promueven el desarrollo de San Cristóbal. Incluiría el parque, el cuidado y preservación de las cuevas y fuentes de trabajo para habitantes del Pomier. Sería una especie de ciudad histórica que facilitaría visitas turísticas y actividades en un anfiteatro que se construiría en una zona socavada por la explotación minera.

