San Cristóbal y la basura
POR JULIO CESAR GARCIA ESPINAL
Por eso, las excusas nunca han tenido cabida en la política. Quien se postula sabe a lo que va: se le entrega un voto de confianza para administrar y resolver los problemas, no para describirlos. El cargo no se hereda ni se improvisa, se asume con la obligación de dar resultados.
“Nuestro municipio merece una mejor suerte” y “Vuelve porque resuelve” fueron algunas de las consignas que encendieron la esperanza en San Cristóbal. Promesas que hablaban de bienestar, eficiencia y progreso. Hoy esas palabras se han convertido en compromisos que pesan sobre quienes recibieron la confianza de la ciudadanía.
La realidad golpea duro
San Cristóbal vuelve a estar arropada por la basura. Mientras tanto, en el ayuntamiento se debate si rescindir o no el contrato con la empresa Blue Energy, responsable de la administración del vertedero municipal.
Y aunque es cierto que este convenio logró avances palpables —como la reducción de incendios constantes y la mejora del acceso al vertedero—, la gestión de los desechos sigue siendo un tema pendiente que evidencia las carencias estructurales.
La verdad es simple y contundente: los vertederos a cielo abierto son una práctica obsoleta que debe quedar en la historia. En otros países, los desechos sólidos ya no son un problema, sino una fuente de riqueza a través del reciclaje y la transformación.
¿Por qué San Cristóbal debe seguir atrapada en modelos arcaicos que solo generan más atraso y contaminación?
Parte de la respuesta está en la forma en que se han administrado los recursos públicos. Durante años, los presupuestos han sido utilizados con una lógica clientelar, destinados a proyectos de impacto visual inmediato, pero sin impacto estructural. Se ha privilegiado lo que brilla frente a lo que construye futuro.
Ha llegado el momento de romper con esa política demagógica. San Cristóbal no necesita maquillajes, necesita un modelo de desarrollo integral que haga sentir orgullo a sus ciudadanos. La gestión de los desechos no es un tema menor ni un lujo; es una urgencia que define la dignidad y el porvenir de la ciudad.
El reto es enorme, pero ineludible: convertir la basura en oportunidad, y la confianza ciudadana en resultados tangibles.
