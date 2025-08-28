San Cristóbal: Policía establece existencia de una red criminal 

De acuerdo con los informes de inteligencia, la red es encabezada por Luis Carlos Paredes Pujols, alias Yeyito, quien, junto a un grupo de individuos, participan en diversas actividades ilícitas, que abarcan desde robos a mano armada hasta homicidios por encargo, dijo el organismo en una nota.

Entre los integrantes identificados figuran: Antonio Pichardo Moreta, Amauris Guzmán Fortuna, Argeni Emilio de la Cruz, Juan Carlos Méndez Miranda, Yeudi Josué Campusano, Adrián Araujo Lorenzo, Ramón Antonio Rodríguez, Manuel Jesús Espinal Ramírez y Yunior Alfonso Soto Guzmán.

ACTÚAN DE FORMA COORDINADA EN TRÁFICO DE ARMAS Y DROGAS

Las evidencias recabadas apuntan a que estos individuos actúan de forma coordinada en delitos relacionados con el tráfico de armas y drogas, homicidios selectivos, extorsiones y otros hechos violentos que han generado un ambiente de inseguridad en la comunidad.

Informes de campo, según la Policía, revelan que los miembros de esta red se desplazan fuertemente armados, utilizando armas de alto calibre y tácticas de intimidación para mantener el control territorial y dificultar la acción de las autoridades, lo que ha incrementado el riesgo tanto para la población civil como para los cuerpos de seguridad.

La identificación y neutralización de esta organización criminal constituye una prioridad para las autoridades, que mantienen el desarrollo de operativos estratégicos y labores de inteligencia orientadas a su completa desarticulación.

La Policía llamó a los perseguidos a entregare a las autoridades por las vías que entiendan pertinente a fin de que respondan por los hechos que se les imputan.EFE