SAN CRISTOBAL: Gobernadora, dirigentes rechazan campo fútbol

Terreno en malas condiciones

POR JULIO CESAR GARCIA ESPINAL

SAN CRISTOBAL.- La gobernadora provincial, Pura Casilla, junto a los presidentes de clubes, directivos de la Asociación de Fútbol y personas ligadas a este deporte, tomaron la decisión de no recibir el recién acondicionado campo Rosendo Sepúlveda hasta tanto los contratistas de la obra y el Ministerio de Deportes ofrezcan detalles del contrato para el trabajo.

Casilla dijo que a los contratistas que la obra no será recibida hasta que esté en condiciones óptimas para su uso.

Los dirigentes deportivos han calificado como una burla la mala calidad de los trabajos realizados. En una reunión previa a la actividad en la que se rechazó la recepción del terreno y las pequeñas graderías, los dirigentes de fútbol manifestaron que los contratistas han abusado de la confianza de las autoridades, no han escuchado a los expertos y solo han buscado ahorrar dinero para maximizar sus ganancias.

Por su parte, Juan Mojica (Yuyo) expresó que él mismo pidió a los contratistas que observaran otros campos de fútbol antes de continuar con los trabajos, ya que la forma en que estaban ejecutando la obra no se correspondía con los estándares adecuados para este tipo de instalaciones.

En cuanto al sistema de riego del campo, otro de los dirigentes locales, Luis Lluberes (Bolocho), preguntó a los contratistas qué tecnología se emplearía para regar el césped. La respuesta de estos fue que ellos no diseñaron el proyecto y que no habría aspersores, lo que generó mayor preocupación, ya que el mantenimiento del terreno requiere abundante agua, y el riego manual no garantiza una adecuada conservación.

