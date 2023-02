SAN CRISTOBAL: Abel dice haría plan en base necesidades pueblo

Abel Martínez

SAN CRISTOBAL.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó este domingo que un verdadero plan de Gobierno debe ser sustentado en base a las necesidades y particularidades de la población.

Al realizar un amplio recorrido por los municipios de esta provincia, dijo que su interés es escuchar las inquietudes y necesidades de las comunidades de cada localidad del país.

Explicó que ese es el propósito y la motivación de los encuentros que encabeza cada fin de semana, mientras al mismo tiempo, la dirigencia del PLD se moviliza en todo el territorio nacional.

“Lo que estamos haciendo en esta provincia es escuchar cuáles son las inquietudes, porque no es hacer un programa de gobierno en una oficina con aire acondicionado y con técnicos traídos de Harvard; los técnicos el PLD los tiene, los mejores” destacó.

Aseguró que la esencia de un verdadero plan integrado de gobierno debe estar sustentada en base a las necesidades y particularidades de cada localidad.

Indicó que cada acción de un gobierno debe ir acorde a los deseos y necesidades reales de los distintos sectores, escuchando desde los constructores, agricultores, los abogados, médicos, amas de casas, hasta los motoconchistas y chiriperos.

“Las obras que necesitan en Hatillo no son las mismas que se necesitan en Hato Damas; lo que se necesita en el municipio cabecera de San Cristóbal no es lo mismo que necesita Bonao y por eso queremos partir de esas necesidades y que juntos hagamos un programa de gobierno desde el corazón de la gente para ejecutarlo, no como el programa de gobierno actual que no hay una sola obra de las que prometieron que se haya hecho porque nos engañaron con un buen libro, un buen discurso y un fatal gobierno”, expresó.

Destacó la importancia que tiene escuchar a la juventud que, a su juicio, se siente abandonada, “no tienen oportunidades, tienen el deseo, el empuje de echar para adelante, emprendedores que quieren que sus negocios crezcan, pero no tienen alternativas y eso es que vamos a garantizar: oportunidades para trabajar, desde el corazón de la gente, apoyarlos en la conquista de lo que anhelan y quieren”.

INGENIEROS CON ABEL

Durante el recorrido, el candidato del PLD estuvo acompañado de dirigentes del movimiento «Ingenieros, Constructores y Contratistas con Abel», quienes anunciaron en esta ciudad, en rueda de prensa, su apoyo a la Presidencia de la República.

of-am