San Agustín, buscador de la verdad

El 28 de agosto la Iglesia celebra el día de San Agustín de Hipona, Doctor de la Iglesia y a quien de modo personal le estoy muy agradecida.

Si pudiera decir algunas palabras que describieran un poco el alma de San Agustín, me aproximaría a semejante reto diciendo que fue un terco buscador de Dios, pues era un apasionado amante de la Verdad que no desmayó hasta que la encontró finalmente en Jesucristo.

San Agustín solía comparar la vida humana con el mar turbulento y peligroso. “El mundo es un mar, pero también a él le hizo el Señor, y no permite que se encrespen sus olas sino hasta el cantil, donde su furia se deshace.

No hay ninguna tentación que no haya recibido de Dios su medida y como de las tentaciones, lo mismo digamos de los trabajos y contrariedades no se permiten para que acaben contigo, sino para que te hagas más fuerte”.