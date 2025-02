Sammy Sosa regresa dugout de Chicago Cubs 21 años después

Sammy Sosa en la cueva de los Cubs

CHICAGO.- La vuelta al terreno con un uniforme de los Chicago Cubs del dominicano Sammy Sosa finalmente se hizo realidad en un partido del equipo, con el que brilló 13 de sus 18 campañas en Grandes Ligas.

Sosa, que actualmente se desempeña en un rol de asesor, estuvo vestido de uniforme completo en el dugout y se le vio conversando el clubhouse con jugadores sobre la mecánica de bateo.

«Es genial. Quiero decir que después de 21 años volviendo aquí, ayer fue mi primer día y tuve la oportunidad de ver el partido y también de enseñar un poco. Estoy feliz de estar aquí bendecido y una vez más, tengo que dar las gracias a la familia Ricketts por esta oportunidad».

Sosa, quien bateó 545 de sus 609 jonrones (novena mayor cantidad de la historia) en 13 temporadas con los Chicago Cubs, tuvo una relación tirante con el equipo de la Liga Nacional por las últimas dos décadas, lo que, entre otras cosas, impidió al quisqueyano participar en las actividades regulares del club durante ese periodo.

Sin embargo, el dominicano de 56 años emitió en diciembre último un comunicado disculpándose por los «errores» que cometió durante su carrera como jugador. Sosa había dado positivo a sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento en 2003, aunque negó repetidamente haber consumido esteroides.

Apenas un mes después, en enero, Chicago anunció que Sosa ingresará al Salón de la Fama de los Cachorros en algún momento de este año.

«Todos los jugadores están contentos de que esté aquí. Tengo mucho que aportar. Creo que esta es mi oportunidad, así que me uno a vosotros ahora mismo. No tengo una bola de cristal para el futuro, pero me gusta estar aquí y creo que, para mí, enseñar a los muchachos es muy importante. Soy feliz aquí. Voy a disfrutar de esta semana y seré feliz».

Información de Jesse Rogers y Enrique Rojas se utilizó en este reporte.

