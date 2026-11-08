SAMANÁ: Arrestan comerciante con fusil M-16 y 21 cápsulas

SAMANÁ.- La Policía apresó a un comerciante que portaba ilegalmente un fusil M-16 y 21 cápsulas.

Frank Eudy Peña, de 33 años, fue detenido tras denuncias que lo señalaban realizando disparos al aire en el sector Carenero.

Un fusil M-16 es un arma de guerra cuyo uso exclusivo está limitado a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

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