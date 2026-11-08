SAMANÁ: Arrestan comerciante con fusil M-16 y 21 cápsulas

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SAMANÁ.- La Policía apresó a un comerciante que portaba ilegalmente un fusil M-16 y 21 cápsulas.

Frank Eudy Peña, de 33 años, fue detenido tras denuncias que lo señalaban realizando disparos al aire en el sector Carenero.

Un fusil M-16 es un arma de guerra cuyo uso exclusivo está limitado a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

jt-am

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Nicasio
Nicasio
15 minutos hace

De comerciante no tiene nada, pero si de pandillero…

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PCampesino
PCampesino
1 hora hace

Señores,, que halla REQIMEN de consecuencias señores,, vamos rubo lo que era san salvador,, lo que es haiti,, etc,, sea la triste realidad de un país diriqidos por aquacate..

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