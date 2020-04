Sálvese quien pueda

Sálvense quien pueda es la única opción que le queda a los habitantes de la República Dominicana frente a esta terrible crisis del Coronavirus como consecuencia de la irresponsabilidad y mal manejo de este temible problema sanitario por parte del gobierno a la cabeza de su presidente Danilo Medina Sánchez y de igual manera están la mayoría de los congresistas y alcaldes.

Epidemiólogo del Robert Reid Cabral, Carlos Manuel Félix Cuello sostiene: “Esta pandemia se va a detener cuando el virus que está circulando infecte a la mayor cantidad de dominicanos sensibles, no porque haya una política de prevención. El coronavirus se le ha ido de las manos a las autoridades y se está atacando la enfermedad de manera inadecuada. Propone que se haga una búsqueda masiva de los casos para tratar de paralizar la enfermedad. Afirma que las autoridades desconocen hasta dónde está diseminado el coronavirus.” Otros expertos sostienen que la estrategia de los organismos de salud y el gobierno ha sido errática, “pues una pandemia no se maneja calculando cifras desde un escritorio y esperando que la pandemia avise. Recomiendan métodos de contención para impedir que se expanda y que se cubra el país.”

Penosamente muy poco de lo que urge y requiere la circunstancia se ha hecho, la política de Estado crece en corrupción, sobreevaluación, robo, mentira, manipulación, insensibilidad, inhumanidad, irresponsabilidad, negligencia, absurdo, crimen, abandono, abuso y descuido. Mientras tanto: “El Gobierno dominicano ha invertido muy poco o nada en el tema Coronavirus, pero sí ha gastado todo el dinero público disponible y de préstamos en compras ficticias, pagos alterados y deudas de miles de millones de dólares y pesos para lavarlos y poder robarlo.” Y en las mismas están la mayoría de los congresistas.

Lo peor de todo, es que se aprovechan para jugar con la pobreza y necesidades del pueblo humilde convirtiendo en campaña y dádivas lo que por derecho le corresponde a cada dominicano. A todo esto el presidente Medina, permite que el candidato oficialista, El Penco, usurpe las funciones públicas frente a muchas responsabilidades del gobierno en los temas de la pandemia y mientras tanto el congreso parsimónico y sumiso.

El presidente Danilo Medina Sánchez se ha hecho experto en “hacer lo que nunca se ha hecho” pero, que no debe volverse hacer:

-No ha mostrado voluntad ni capacidad para liderar un plan estratégico con soluciones a la crisis sanitaria.

-No da la cara ni habla al pueblo en tiempo de crisis como lo manda la Constitución en Estado de Emergencia.

-No hace visitas sorpresas ni muestra compromiso con su pueblo.

-No compró los insumos y herramientas necesarias para contrarrestar el virus. Hay varias denuncias de irregularidades en las compras y contrataciones en torno a la crisis.

-No asume la función constitucional para convocar e integrar al liderazgo nacional de todos los sectores organizados para buscar soluciones consensuadas.

-No se informan con transparencia las estadísticas en torno al virus, expertos afirman hay subregistros.

-No hay apoyo ni compromiso para exigir a los gobiernos locales o alcaldías que higienicen y orienten a los munícipes de las diferentes demarcaciones correspondientes en el territorio nacional, como forma de prevenir otras epidemias y más contaminación.

-No le han dado el primer bono a los médicos, militares y policías en 50 días de haberse comprobado el primer infectado de coronavirus en el país.