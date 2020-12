Salud Pública acusa a 7 empresas de ganar licitaciones con malas prácticas

Santo Domingo, 2 dic.- El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, acusó este miércoles a un grupo de siete empresas de servirse de malas prácticas para ganar licitaciones con esa cartera en los últimos 16 años.

Arias no desveló el nombre de las empresas ni dio más detalles sobre las licitaciones que ganaron en esos años ni sobre las maniobras que realizaban esas compañías para ganar las licitaciones.

El funcionario dijo que esa mala práctica no será permitirá a quienes no se ajusten a los requerimientos establecidos por la ley de Contratación Pública, y que por vía de consecuencias, no podrán participar en las licitaciones que convoque la entidad.

«Son un grupo que están acostumbrados a la mala práctica de las licitaciones y que siempre han ganado. Yo tengo una lista de gente que siempre ganaba todas las licitaciones y hay uno que le pagaron 49 millones», dijo Arias, según un comunicado.

El ministro agregó que Salud Pública no le va a permitir participar «a quienes no se ajusten» a las normas de transparencia en los procesos de licitación.

