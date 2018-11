Saltos Damajagua es resaltada en Egipto por PNUMA 

SANTO DOMINGO.- Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente presentó en Egipto el modelo de gestión del Monumento Natural Saltos de la Damajagua, donde destacó los servicios ecosistémicos que brinda el área protegida lo que la convierte en un modelo de uso sostenible.

La presentación se realizó en el marco de la 14ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP14) que este año se realiza bajo el tema: “Invertir en biodiversidad para las personas y el planeta”.

En esta jornada se presentó además el libro titulado “Action for Biodiversity” que celebra su 25 aniversario, en la cual República Dominicana expuso el modelo de gestión de Damajagua bajo el título: “Increasing local participation in local enterprise and ecological protection”, en el documento se destaca la participación de las comunidades locales en la gestión del área protegida, generando medio de sustento al entorno.