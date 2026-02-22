Salcedo FC supera 2-0 a la O&M en la continuación de la Liguilla

imagen

SALCEDO.- El onceno de Salcedo FC derrotó dos goles por cero a los universitarios de O&M FC en el estadio Domingo Polonia.

La tropa celeste presionó desde el minuto uno y gritó de ello abrieron el marcador al minuto veintiséis por obra del colombiano Jairo Alegria.

Ocho minutos más tarde y con asistencia de Alegría llegó el segundo para los de Salcedo con anotación del argentino Comas.

Para Salcedo representó la segunda victoria en forma consecutiva y suman once puntos.

De su parte los universitarios llegaron a siete jornadas sin ganar en la fase de la liguilla.

En el estadio Panamericano de San Cristóbal los Guerreros de Pantoja y los rojiblancos de Delfines empataron a un tanto en un partido emocionante.

El empate de Pantoja llegó al ochenta y cuatro por Alejandro Rodríguez.

El club Atlético Pantoja cuenta con diez puntos y Delfines suma once.

Este domingo se juega el clásico regional entre Cibao y Moca. El partido será en el estadio universitario de la PUCMM en Santiago.

of-am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
0 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios