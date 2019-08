SALCEDO: Denuncian hospital pasa por la peor crisis en toda su historia

SALCEDO.- El hospital “Doctor Pascasio Toribio Piantini” de este municipio, atraviesa por una de sus peores crisis, lo que dificulta de manera exagerada el trabajo de los galenos conforme a un documento de prensa del Colegio Médico Dominicano (CMD-Filial Hermanas Mirabal).

Seggún el documento, en esta ciudad se inauguró hace menos de 8 meses, la emergencia de dicho centro asistencial, por un monto ascendente a los 18 millones de pesos, sin embargo, sostiene el documento, la misma presenta severos vicios de construcción que “raya en el espanto”.

“Hoy en día, esta emergencia presenta severos vicios en su construcción, entre los cuales están las filtraciones, ya que cuando llueve adentro escampa afuera”, dice la nota.

Además continua denunciando el gremio, en el centro hay un deterioro progresivo de los equipos de punta que están instalado por falta de mantenimiento, en donde además en el área de laboratorio hay déficit constantes de analísticas importantes para el manejo de los pacientes.

Citaron entre los déficit más comunes los hemogramas, los cuales son necesarios para el manejo de los pacientes sospechosos de dengue, una epidemia que según los galenos está afectando todo el territorio nacional.

No obstante a esto, continúa expresando el gremio, en este hospital no hay disponible análisis para el Hepatitis B, C, sodio de potasio, cloro y las pruebas necesarias para la detección del dengue, malaria y la leptospirosis, enfermedades que si no se manejan con el cuidado y los medicamentos necesarios puede causar la muerte al paciente en muy breve tiempo.

En el área de imágenes, en este hospital no se cuenta, dice el documento, con los servicios de Sonografía y Rayos X, así como con tomografía ni para hacer ecocardiograma, por lo que cada paciente no importa la hora ni sus condiciones económicas tienen que salir a realizarse estos chequeos en centros asistenciales privados.

“El servicio de ortopedia carece en la mayoría de las veces de yeso y algodón planchado, pero el departamento de cirugía tampoco cuenta con un autoclave para esterilizar las diferentes pinzas y material gastable, lo que aumenta el riesgo y las complicaciones”, dice el CMD.

Otras deficiencias enumeradas por el gremio, son las áreas de ginecología y obstetricias, pediatría, neonatología, en donde se carece de sabanas, lámparas, camillas, colchones adecuados, en donde de 7 incubadoras que hay solo funciona una.

Precisa el CMD que de 254 camas que había en la totalidad del Pascasio Toribio, hoy día solo hay disponibilidad para 25, lo que a su vez ha provocado la disminución de entradas económicas al centro, en donde de 2.5 millones de pesos que recibían cada mes a través del Senasa, hoy día solo perciben algo más de 500 mil pesos, recursos estos que según el colegio médico, son utilizados para pagar nominas internas en dicho hospital.

of-am