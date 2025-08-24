Salcedo continúa invicto en la Liga Dominicana de Fútbol

SALCEDO.- El onceno representativo de Salcedo Fc logró su tercer triunfo de la liga LDF 25-26 tras vencer un gol por cero a Jarabacoa fc en el estadio Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal.

El único gol del encuentro fue obra del ariete Daniel Jamesley al minuto cincuenta y cuatro tras una excelente jugada en conjunto.

Para Jamesley es el sexto tanto del campeonato en cuatro fechas.

Los salcedenses llegaron a diez puntos fruto de tres victorias y un empate. De su parte Jarabacoa suma cuatro puntos.

of-am