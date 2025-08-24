Salcedo continúa invicto en la Liga Dominicana de Fútbol

imagen

SALCEDO.- El onceno representativo de Salcedo Fc logró su tercer triunfo de la liga LDF 25-26 tras vencer un gol por cero a Jarabacoa fc en el estadio Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal.

El único gol del encuentro fue obra del ariete Daniel Jamesley al minuto cincuenta y cuatro tras una excelente jugada en conjunto.

Para Jamesley es el sexto tanto del campeonato en cuatro fechas.

of-am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
0 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios