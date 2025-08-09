Liceo no aceptará estudiantes con «pajones» ni cejas tatuadas

El sacerdote Norberto Rosario dijo que ya está bueno.

SANTO DOMINGO.- El sancerdote Norberto Rosario, párroco de la iglesia San Francisco de Asís, advirtió que en el nuevo año escolar en el liceo de este centro no se permitirá la entrada de estudiantes con el cabello tipo “pajón” ni con cejas rayadas o tatuadas.

Indicó que quienes no cumplan con estas políticas no podrán ingresar al plantel.

“No quiero reclamaciones de ningún padre y menos del distrito educativo. Nosotros, como colegio católico, tenemos derecho a establecer una normativa”, enfatizó.

Rosario también envió un mensaje firme a los padres: “Ya está bueno ya, y hay que acabar con el tiempo de educadores que no saben de educación ni pisan un aula”.

Asimismo, lamentó que muchos maestros tengan que lidiar con jóvenes irrespetuosos y sin formación en valores, debido a la falta de educación en sus hogares.

