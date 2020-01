Ryanair lleva 7 años como la peor aerolínea en trayectos cortos

MADRID.- La compañía de bajo coste Ryanair se posiciona como la peor valorada de todo el mundo por los pasajeros por cuestiones como la mala calidad de su comida y bebida, la incomodidad de los asientos, la complejidad del embarque y la existencia de costes ocultos que no aparecen a simple vista cuando se hace una reserva on line.

Tampoco les gusta a los viajeros el servicio que ofrece el personal tanto a bordo como durante el check-in y el mal ambiente que se respira en cabina.

Son algunos de los datos que desprende la encuesta anual que realiza la organización de consumidores especializada en viajes Which?, que preguntó a 6.500 viajeros sobre cuestiones como el servicio al cliente, el embarque a los aviones y el entorno de la cabina.

Con estos datos sobre la mesa, la aerolínea irlandesa fue elegida la peor. Y ha ocupado el mismo puesto en los últimos siete años de forma consecutiva.

Singapore Airlines es la mejor posicionada en vuelos de larga distancia.

El directivo añade: “año tras año, los mismos culpables continúan hundiéndose en nuevos mínimos, pero hay más opciones. No tienes por qué seguir viajando en una aerolínea que te ha decepcionada o que te gustó en su momento pero ha bajado la calidad”. No en vano, el 70% de los encuestados dice que no volverá a viajar con Ryanair, pero aun así las cifras de clientes de la aerolínea aumenta cada año.

Las aerolíneas de bajo coste y corta distancia que le siguen en cuanto a malos resultados son Vueling Airlines (54%) y Wizz Air (56%). Las mejor valoradas, en cambio, son Aurigny (82%), que realiza vuelos entre las Islas Channel, el oeste de Francia e Inglaterra, Jet2 (79%) y SAS Scandinavian Airlines (74%) .

En cuanto a los vuelos de larga distancia, Singapore Airlines obtuvo los mejores resultados, seguida de Emirates y Virgin Atlantic. Las peor puntuadas en esta categoría son Etihad Airways (56%) y de nuevo British Airways (55%) y American Airlines (48%). Estas últimas son criticada por la cuestionable calidad de su comida, la incomodidad de sus asientos y la mala relación calidad-precio en sus servicios.

JPM