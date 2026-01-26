Rusia: Venezuela no supo usar defensas antiaéreas contra EU
CARACAS.- El embajador ruso en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, aseguró este lunes que Caracas efectuó dos disparos con las baterías antiaéreas rusas contra las tropas estadounidenses durante la operación de captura del presidente Nicolás Maduro, pero fallaron por falta de capacitación del personal militar venezolano.
“Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla”, dijo en una entrevista con el canal Rossia 24.
El diplomático responsabilizó a los militares venezolanos de no contar con la “capacitación suficiente” para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá, que según él fallaron durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero.
Explicó que le comunicaron que “hubo al menos dos disparos (por parte de los sistemas de defensa rusos) y ambos fallaron su objetivo”.
Con todo, Melik-Bagdasárov aseguró que la cooperación militar continúa, que “no se ha cancelado”, que Rusia sigue cumpliendo con sus compromisos y que el mantenimiento de los sistemas de armas rusos en el país latinoamericano continuará durante décadas.
Tras la captura de Maduro, los medios internacionales se preguntaron acerca de la operatividad y efectividad de los sistemas de defensa antiaérea que Rusia le había suministrado con anterioridad a Venezuela.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insinuó en su momento que la defensa antiaérea rusa se mostró insuficiente, y es que las baterías S-300 y los sistemas Buk fueron inutilizados por los sistemas de lucha radioelectrónica. De este modo, el Kremlin quedó en evidencia como exportador de seguridad al no poder garantizar la defensa de los regímenes autoritarios que tiene por aliados.
Hoy mismo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, defendió que Rusia está interesada en continuar con su inversión en Venezuela. “Tenemos varios proyectos que nos interesa continuar”, informó defendiendo que Rusia “ha mantenido contacto constante con los líderes venezolanos a diario desde el principio” y que “conoce bien” a la presidenta encarga de Venezuela, Delcy Rodríguez.
El año pasado Rusia comunicó haber construido una fábrica de munición para fusiles Kaláshnikov y estar en proceso otra de fusiles de asalto en el país latinoamericano, donde ya contaba con otras plantas de industria militar.
Se les olvido
como usar todo.
LO QUE PASA ES QUE NO SIRVEN.
ESTADOS UNIDOS TIENE MAS TECNOLOGIA QUE TODOS USTEDES. CON SOLO UNA ONDA SÓNICA DE 3RA GENERACION HIZO CAER A LOS MILITARES VENEZOLANOS Y LOS PUSO A SANGRAR POR LA NARIZ..
VENGAN A BUSCAR A MADURO, SI TIENEN COJONES!!,
leyendo los comentarios de todoas esas luminarias que han comentado debajo entiendo porque el sistema educativo de RD esta en tan deterioro o es eso o estos imbeciles creen quer Russia todavia es comunista y ellos odian el Comunismo y por ende todo lo que tenga que ver con Russia el comunismo termino en Russia en el 1991.
en cierta manera las armas Rusas son mas facir de enterder y manejar que las armas occidentales ya que son menos complicadas
Según su comentario sobre la educación dominicana, si nos detenemos a ver su escrito, parece que usted estudió aquí tambien.
No es que no supo usarla raton putin es que la anti defensa Rusa es obsoleta ,debiera darte verguenza.
Cuales son las ventajas y desventajas al aliarse a los EUA? Y las de aliarse a Rusia? Buscan los EU domininar la economía mundial? Y que buscan los chinos? No es la alianza ruso-chino para buscar ese mismo dominio? De todo lo que puedan culpar a los EUA, también deben culpar a esos dos, porque todos buscan lo mismo. Pero hay una diferencia, libertad vs opresión y totalitarismo. El gobierno ruso? Totalitario. El gobierno chino? lo mismo.
Entonces preguntémonos, qué tipo de ideología exportan? La totalitaria, donde la elite es la que toma todas las decisiones y la voz del pueblo es limitada. En ambos gobiernos, no hay un proceso democrático a seguir, sin embargo tienen súbditos en los países libres y democráticos, donde estos exigen que se le respete su libertad, no es eso algo contradictorio? Quieren y proclaman totalitarismo, pero esos súbditos viven amparados por la democracia. Son descarados e hipócritas, y todos sabemos aquí quienes son esos.
No supo no, que sus armas no sirven
Rusia, un hermoso y gran país, dirigido por un criminal y genocida Vladimir Putin
Es decir, que no solo le fallo la tecnología sino también su capacidad de capacitar el personal que usa sus armas? Creo que este medio las patas al decir eso, porque entonces es obvio que los mismos rusos son ineptos. Ademas, la mayoría de los encargados de manejar sus artillerías son cubanos, a quienes han estado entrenando porque así matan dos pájaros de un tiro, porque esos cubanos sirven de entrenadores a sus propias tropas.
Es decir, Venezuela paga por armas y entrenamiento tanto para sus militares como para Cuba, encima de eso le regalan petroleo por ese servicio. Veo eso como un perder perder para los venezolanos. Con razón ese país se estaba hundiendo. Y ahora los rusos los tienen comprometidos a contratos de compra y mantenimiento de sus armas inútiles, tremendo negociazo para los rusos. Los rusos solo le pueden dar promesas, pero no acción.
Tienes razón. Y entonces habría que preguntarse también, Cual Es La Ventaja De la Alianza con Rusia? Para qué es? Para qué le sirve? Es necesaria? Se justifica? Le conviene? Por qué abandonar el progreso del pueblo para aliarse con alguien que vive en el otro lado del mundo? Y solo para probar un punto? Merece el pueblo venezolano que se le trate así, solo por mantener una ideología que el mismo pueblo rechaza? Para quién se gobierna, para satisfacer los caprichos de un regimen o para el bien de la nación? Cuales son las ventajas y desventajas al aliarse… Leer mas »
Ucrania no le sabrá a nada a Rusia…Una semana y derrotada…Llevan 2 años y Ucrania sigue como el primer dia…Los rusos son un mito…No ganaron la segunda guerra mundial, la ganaron los americanos y la suerte ( Que es lo mismo que Dios ) los favorecieron…Es lo mismo que Cuba, no le ganan una guerra a Haití de tú a tú…Crea fama y aceustate a dormir…A propósito, los americanos no les gana nadie e inutilizan las armas de los enemigos…
I get paid over (90$ to 500$ / hour ) working from home with 2 kids at home. I never thought I would be able to do it but my best friend earns over $22000 a month doing this and she convinced me to try. it was all true and has totally changed my life… This is what I do, check it out by Visiting Following web….
.
Here is I started____________ 𝐖𝐰𝐰.𝐂𝐚𝐬𝐡𝟓𝟒.𝐂𝐨𝐦
Hay una triste REALIDAD los militares de america LATINA Y AFRICA DEL SUR son corrupto y no espere nada buenos de ellos,, ejemplo,, panama,, R.D,, CUBA,, venezuela,, son paises que sus ejemplos hablan por si solo, son soldado de tres o cuatros mujeres,, y alqo mas son VAQO,, ejemplo R.D no tiene iniciativa de LIMPIAR EL RIO OZAMA.. los de ellos es otras coza,, esa es la triste REALIDAD..
Don tuberculo siga sembrando yuca que usted no sabes lo que esta hablando.
Ustedes recuerdan los carros LADA??????
Entonces también en IRÁN fallaron para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos-Iraní por falta de capacitación del personal militar cuando EE.UU. e Israel irrumpieron Teherán, con aquellos bombardeos que dieron al traste con el arsenal nuclear iraní y que obligó al Ayatollah a encuevarse como las ratas, del miedo.
Sabemos que se hicieron **** los guardias cuando vieron esos rubios llegar… hasta yo fallaría…. Asutao del miedo…
TAMPOCO SUPO LA LIGA ARABE CUANDO EN TRES OCASIONES, 1948, 1967 Y 1973 CINCO NACIONES ARABES MAS LOS PALESTINOS ADENTRO PERDIERON TRES GUERRAS CONTRA ISRAEL CON MUCHO MENOR POBLACIÓN PERO ISRAEL USANDO TECNOLOGÍA AMERICANA Y LOS ARABES TECNOLOGÍA CHATARRA RUSONAZI, NO SUPO IRAN QUE DE METIERON MAS DE 200 AVIONES Y NO LE DERRIBARON UNO SOLO, O NO SERA QUE USTEDES RUSONAZI NO SABEN SINO HACER CHATARRA? NO HAY MAS CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER.
LOS RUSOS NO TIENEN TECNOLOGIA SINO PENDEJOLOGIAS Y ESPUPIDELOGIAS
este estupido quiere justificar la basura k le vendieron a masburro
Jajaja pero Ucrania. Le explota drones a cada rato imagine USA
yo, elaturdido, valga el pleonasmo (que me excuse… el dotado en geopolitica… y lectura comprensiva… el escualido… jose a. ramirez y/o… el hiedevivo, miguel echapaillat) me hubiese… gustado que, esos supuestos utensilios… de armamentos… rusos, chinos… o iranies, no hubiesen fallados… y que, en ese momento… dieran en el blanco… contra e. u…. para que, se… estuvieran que… enfrentar con la furia… del leon, el cacoe’-
…muneca… y asi, los danos, que hoy… no ocurrieron con la… captura del legitimo presidente… de la republica bolivariana, el… burro maduro… fueran mas fuertes… y asi, la cupula… chavista-madurista… hoy, ya estuveran… bajo tierra… o corriendo hacia… otros paises, con… igual esclavismo o… dictadura, donde… a su gente, lo… tienen como… pu er cos en pocilgas… ay tu, unos se enojan, pero es la verdad!…
Pero ellos vivían haciendo bulto en los medios de sus entrenamientos y su supuesta fortaleza militar. Y a este que no hable que si USA quisiera a Putin también lo trajera.