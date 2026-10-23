Rusia ve avances humanitarios; pero no bajará guardia ante EU

Militares rusos durante un entrenamiento en la zona de la operación militar especial.

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MOSCU.- El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, llamó este viernes 23 de octubre a mantener una visión realista de las relaciones con Estados Unidos en el contexto del conflicto ucraniano, pese a los avances registrados en materia humanitaria.

«Nadie ha dejado de intentar atacar diversos objetivos en el territorio de la Federación de Rusia. Y la cooperación en el ámbito militar tampoco se ha interrumpido», declaró Peskov, al advertir que no se debe observar la situación «con lentes de color rosa».

Sus declaraciones se produjeron en respuesta a informaciones difundidas por medios estadounidenses y canales de Telegram, según las cuales el presidente Donald Trump habría ordenado al empresario Elon Musk restablecer los servicios Starlink y StarShadow en Ucrania.

AVANCES EN MATERIA HUMANITARIA

Peskov subrayó que las tensiones militares no impiden alcanzar acuerdos para desarrollar operaciones humanitarias y destacó la participación de la primera dama estadounidense, Melania Trump, en la organización de una iniciativa destinada a facilitar asistencia en la ciudad rusa de Alioshki, en la provincia de Jersón.

De acuerdo con el portavoz, la localidad se encuentra bloqueada por fuerzas ucranianas y está sometida a constantes ataques que afectan a la población civil.

La operación humanitaria se desarrolla en el marco de los entendimientos alcanzados entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, respectivamente, con la participación directa de Melania Trump.

NEGOCIACIONES TRILATERALES EN ABU DABI

Por otra parte, Peskov confirmó que las negociaciones previstas para noviembre en Abu Dabi se celebrarán en formato trilateral, con la participación de Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

El anuncio representa un nuevo paso en los esfuerzos diplomáticos para abordar el conflicto, aunque el portavoz ruso insistió en que los avances en asuntos humanitarios deben distinguirse de la situación militar sobre el terreno.

La confirmación de las conversaciones mantiene abierta la vía diplomática entre Moscú, Kiev y Washington, en medio de las persistentes hostilidades y de las diferencias entre las partes sobre el desarrollo de la guerra.

an/am