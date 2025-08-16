Rusia toma otras 2 localidades en Ucrania, tras cumbre Alaska

Tropas rusas esperan órdenes en la región de Donestk, en el Donbás.

MOSCÚ, 16 Ago. (EUROPA PRESS) – El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este sábado de la toma de otras dos localidades en regiones ucranianas del este, horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se viesen en Alaska para tratar de tender puentes sobre el conflicto.

En concreto, Moscú ha dado por «liberadas» la localidad de Kolodezi, en la región de Donetsk, y la de Voronoe, en Dnipropetrovsk.

El Ministerio de Defensa ya había notificado en los últimos días avances en otros frentes, en medio de una aparente intensificación de la ofensiva que ha llevado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Rusia no contempla por ahora ningún gesto en el campo de batalla para acercar posturas con Ucrania y, de hecho, la reunión entre Putin y Trump concluyó sin ningún tipo de acuerdo tangible.

El propio presidente estadounidense ha sugerido este sábado que es mejor ir «directamente» a un acuerdo de paz y no contentarse con «un simple alto el fuego».

Por su parte, el expresidente ruso Dimitri Medvedev ha asegurado en Telegram que la cita de Alaska ha demostrado que la ofensiva en Ucrania y el diálogo pueden darse «simultáneamente», sugiriendo por tanto en que no es necesario que las fuerzas rusas cesen sus ataques.

Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, ha explicado que Putin puso sobre la mesa las «condiciones» de Moscú para poner fin al conflicto y que Trump se ha comprometido a no incrementar la «presión», al menos «por ahora».

UCRANIA CONFIRMA QUE RUSIA CONTROLA POPOV YAR E IVANO-DARIVKA

Mientras tanto, las fuerzas ucranianas han confirmado este sábado que Rusia se ha hecho con el control con otras dos localidades de Donetsk: Popov Yar e Ivano-Darivka.

«El enemigo ha conseguido desplazar a nuestras unidades y ha ocupado Popov Yar (…) El enemigo también ha ocupado Ivano-Darivka», ha anunciado el grupo especial de combate Dnipro en su cuenta de Telegram.

SP-AM.