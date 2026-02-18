Rusia reclama a EE.UU «sentido común» y terminar bloqueo Cuba
MOSCU.- El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ha reclamado este miércoles a Estados Unidos «sentido común» y terminar el bloqueo petrolero a Cuba, tachando de «inaceptable» el veto naval impuesto a la isla.
En declaraciones junto al ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, de viaje oficial en Rusia, Lavrov ha señalado que Rusia, al igual que la mayoría de países de la comunidad internacional, pide a Estados Unidos «mostrar sentido común, adoptar un enfoque responsable y abandonar los planes de un bloqueo naval».
Después de considerar «inaceptables» las acciones estadounidense contra La Habana, el titular de Exteriores ruso ha «rechazado categóricamente» las acusaciones de que la cooperación entre Rusia y Cuba representan una amenaza para Estados Unidos.
Así, Lavrov ha recalcado que Moscú seguirá apoyando «de manera constante» a la isla, tradicional socio del Kremlin, en la protección de su «soberanía y seguridad», según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores en Telegram.
Por su parte, Rodríguez ha denunciado las acciones de Washington que endurecen el bloqueo comercial a Cuba, y ha defendido que las autoridades de la isla seguirán «avanzando resueltamente en la defensa de su independencia y soberanía».
Sobre el escenario de entablar negociaciones con Estados Unidos, el canciller cubano ha afirmado que La Habana «siempre estará listo para un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país».
I get paid over (90$ to 500$ / hour ) working from home with 2 kids at home. I never thought I would be able to do it but my best friend earns over $22000 a month doing this and she convinced me to try. it was all true and has totally changed my life… This is what I do, check it out by Visiting Following web….
.
Here is I started___________go.homingservice.com
Rusia, usted tambien tenga sentido comun y termine esa guerra inutil con Ucrania.
Start making cash right now… Get more time with your family by doing jobs that only require for you to have a computer and an internet access and you can have that at your home. Start bringing up to $2700-$5700+Dollar per week . I’ve started this job and I’ve never been happier and now I am sharing it with you, so you can try it too. You can check it out here…
Here is I started_______ 𝐖𝐰𝐰.𝐅𝐢𝐧𝐝𝐉𝐨𝐛𝐬𝟏.𝐒𝐢𝐭𝐞
Vengan a parar el bloque ustedes. Mientras estan bombardeando Ucrania no tienen ningun moral para pedir NADA en nuestro Hemisferio. Babosos
Este armador de guerras solo habla de sentido comun cuando sus intereses estan siendo mermados. Por que no dice lo mismo de la imperdonable invasion a Ucrania eh ? NO TIENE SENTIDO COMUN ASESINAR NINOS,MUJERES Y ANCIANOS PARA ARREBATARLE SU TERRITORIO. EE,UU, no le esta invadiendo a Cuba como hace putin en Ucrania,Siria y muchos paises Africanos,enganando a su gente a pelear contra Ucrania.AHI SON NAZIS,AHI SI EL SENTIDO COMUN NO FUNCIONA BHDTMM
piden, para cuba… lo que no ejecutan… con ucrania… cuando ocurre lo… mismo, que salgan… rusos esclavizadores… pu er cos…
Rambo, AYUDA !!!!!!!
EL SISTEMA CUBANO SE AGOTO PRUEBA DE ELLO ES QUE CHINA Y RUSIA LO ABANDONARON ¿CUAL ES LA INSISTENCIA DE TENER A UN PUEBLO CAUTIVO?
Insistencia de ver un pueblo con derecho a vivir democraticamente y derecho a elegir su presidente q no caiga preso si alguien aspira serlo
Pero come myerd, ¿cuál democracia existe en esa basura de dictadura donde sólo reinan los dinosaurios torturadores del maldito P. Comunista?
El presidente electo de Chile (Kast) lo dijo muy bien: El mayor bloqueo que vive el país caribeño es «no permitir el desarrollo de la ciudadanía en el emprendimiento, que llegue tecnologías». Lavrov se refiere a sentido común, pero con todo el sentido común que él posee, falla al omitir este sentido común principal.
A la verdad que estos rusos son verdaderos sinvergüenzas. No sé con qué cara ellos vienen a reclamarle a EE.UU. que cese el bloqueo a Cuba, cuando ellos les tiene a Ucrania, no solo un bloqueo total, sino también un tenaz bombardeando todos los días del mundo. CARAJO!!
……………………………todavia no llega un barco de alluda de Rusia a cuba solo hablan y mas nada
segun informes… que hay, sobre… la economia… del esclavo ruso… ya no aguantan mas… seguir con la invasion… contra ucrania… por eso, a cada momento… estan, los rusos… buscando alternativas… por no decir, fracasamos… para buscar la paz… mientras transcurre… la invasion, no… se habia visto… constantemente, la actitud… de los esclavizadores, con… la rata putin, encabezandola… agilizando acuerdos… para tratar.. de finalizar… lo que nunca… debio ocurrir… con lo cual… el ucraniano… le ha salido… un hueso… duro de roer… lo que nunca… tuvo en cuenta… la rata putin… al invadir…