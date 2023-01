Si Rusia no invade a Ucrania, la acorralan y destruyen (OPINION)

Preliminar

A – En esta ocasión presento una entrevista hecha a Cesar Vidal, un periodista español cristiano, quien con claridad meridiana respondió la pregunta siguiente: ¿Cómo empezó todo este conflicto entre Rusia y Ucrania?

B – Como andan tantas versiones de la causa de esta guerra, considero importante que mis lectores conozcan la expuesta por el periodista referido, la que viene a sumarse a las tantas que circulan en los medios de comunicación. Dado este preliminar, vayamos a la transcripción de la aludida entrevista.

Señor Cesar Vidal ¿Cómo empezó todo este conflicto entre Rusia y Ucrania?

1 – Depende de donde colocamos el punto de inicio, si uno tiene que creer la manera en que los medios de comunicación están relatando esto, en que uno de los bandos es blanco, democrático y santo y el otro es negro, dictatorial y perverso, pues parecería que el conflicto empezó en el momento en que las tropas rusas entraron en Ucrania, pero esto no es así.

2 – No existe ningún procedimiento o proceso histórico que empiece de cero. Todo tiene raíces, y esas raíces, en el caso de Ucrania, se hunden en décadas atrás. Ucrania siempre ha sido históricamente una parte de Rusia, que incluso, la primera capital que tuvo Rusia en el siglo noveno fue Kiev (actual capital de Ucrania).

3 – El conflicto comenzó cuando Estados Unidos, al caer el “Muro de Berlín” en el año 1990 prometió a Michael Gorbachov que la OTAN no se iba a extender ni una pulgada hacia el Este (o sea, en dirección hacia Rusia), siempre y cuando la Unión Soviética no ponga problemas a la unificación de Alemania. Gorbachov aceptó el trato, y permitió que Alemania se reunifique después de la caída del muro de Berlín y espera que la OTAN va a cumplir su promesa de no extenderse hacia el Este.

4 – Pero sucedió, que en 1991 cayó la Unión Soviética, y en un intento de llevar la democracia a Rusia es elegido Boris Yeltsin. A este nuevo gobierno los Estados Unidos y la OTAN le reafirman su compromiso de que la OTAN no se va a extender ni una pulgada hacia el Este. Pero sucedió, que esta promesa fue quebrantada; pues a mediados de los años 90 los Estados Unidos integra una serie de países a la OTAN. Rusia protestó, pero no le hicieron caso.

5 – En el año 2001 llega Bladimir Putin al poder. En aquella época Rusia estaba con un terrible malestar económico, puesto que había perdido el 30% de su territorio y el 40% de su riqueza nacional; pero además, habían muerto 8 millones de personas por la quiebra de su sistema social, que de pronto no pudo atender a los enfermos, ancianos, huérfanos, etc.

6 – En aquel momento histórico, Vladimir Putin intentó llevarse bien con occidente, incluso, quiso ingresar a Rusia a la OTAN, pero le negaron esa entrada. Por si esto fuera poco, a inicio del siglo XXI, naciones de la antigua Unión Soviética, ingresaron a la OTAN, cercando de esta manera a Rusia en sus fronteras. Entonces, Rusia protesta e insiste en que se ha violado la promesa de la OTAN hecha a Gorbachov y a Yeltsin, de no extenderse hacia el Este. Pero la OTAN no hace caso, y sigue avanzando.

7 – Esta situación se torna de malestar por parte de Rusia, y de desprecio por parte de la OTAN y de los Estados Unidos a lo que pudiera pensar Rusia. Esta situación se caldea enormemente en el 2014. En este año hay un presidente en Ucrania (Víktor Yanukovich), que pretende acercarse a Rusia, esto, sin ser enemigo de la OTAN o de la Unión Europea, pero es consciente de que existen unas relaciones económicas muy fuertes entre Ucrania y Rusia.

8 – En aquel momento, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el gobierno de Obama y una serie de organizaciones lideradas por George Soros, un icono de la “agenda globalista”, deciden dar un golpe de Estado en Ucrania para llevar al poder a un nacionalista de Ucrania y además antirruso. Esa maniobra funciona a pesar de la garantía que le da Francia y Alemania al presidente Víktor Yanukovich de que él se mantendría en el poder hasta que termine su mandato.

9 – Apenas pasaron 24 Víktor Yanukovich fue derribado por un golpe de Estado, que se presenta como una revolución popular. Hoy día sabemos que intervinieron franco tiradores británicos, tirando sobre la gente para culpar de ello al presidente de Ucrania (Víktor Yanukovich), el cuál, para no evitar ser apresado y fusilado se sube a un avión y se marcha para Rusia. Esta situación agravó considerablemente las relaciones entre Rusia y la OTAN, con Ucrania de por medio.

10 – Entonces, ante esta situación, Rusia entra de inmediato en Crimea, una zona que siempre ha sido muy prorrusa. Luego, celebran un referendo, y los habitantes de Crimea con un sí, se integran a Rusia. Mientras tanto, en Ucrania, ahora controlada por nacionalistas antirrusos (gracias al golpe de Estado dado a Víktor Yanukovich), se forza a los prorrusos a ahormarlos dentro de una ideología del nacionalismo ucraniano. Por ejemplo, se le prohíbe hablar ruso a los habitantes de las zonas de Este (Luhansk, Donbás, Donesk)

11 – Agravó aquella situación, los bombardeos de aquellas zonas consideradas prorrusas, donde sus habitantes eran reprimidos, perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados, etc. En aquella barrida anti- étnica, entre 2014 y 2022, se asesinaron 15 mil ucranianos prorrusos, pese a que ya existía un acuerdo (el Acuerdo de Minsk) firmado en la ciudad de Minsk (Bielorrusia) el 5 de septiembre de 2014, para ponerle fin a la guerra que se sostenía contra las referidas zonas del Este. Aquel acuerdo nunca se cumplió, puesto que el plan era seguir esta guerra hasta provocar que Rusia invadiera a Ucrania, para llevarla a una guerra de degaste de su economía y de su poder militar.

12 – Ante esta guerra contra las poblaciones prorrusas del Este de Ucrania, los medios de comunicación y las cancillerías occidentales han mantenido un silencio cómplice. Eso no quiere decir, que eso no lo conozcan los que lo han sufrido, y que no haya causado la indignación de Rusia y no haya habido naciones como Serbia que lo han condenado. Pero en términos generales, es un fenómeno que se ha desconocido en occidente.

13 – Esa situación, muy tensa, de la que pudieron hablar o no los medios, pero han sido 8 años de masacrar a una población civil situada en el Este de Ucrania. Es una situación que estalla hace unos meses cuando de pronto Ucrania expresa su voluntad de ingresar a la OTAN. Este es el último chispazo y explico por qué. No hace falta que diga que si México ahora mismo decidiera alojar silo nucleares rusos o chinos, el tiempo que tomaría los Estados Unidos para invadir por enésima vez a México, sería muy breve. Lo mismo haría si los silos nucleares aludidos fueran construidos en Cuba, Nicaragua, Puerto Rico o cualquier otro país que los alojara. En el caso de Rusia hay un elemento de especial gravedad.

14 – El mundo en que vivimos ha evitado durante décadas una guerra nuclear, no porque los políticos sean buenos o benévolos, ni porque les duela el sufrimiento ajeno, sino porque ha existido un principio de mutua destrucción asegurada. La Unión Soviética no podía atacar a los Estados Unidos, en la época de la “Guerra Fría”, porque a los Estados Unidos le daba tiempo a responder y aniquilar todo lo que pudiera de la Unión Soviética y viceversa. Por tanto, tampoco los Estados Unidos podía atacar a la Unión Soviética con armas nucleares, por esta respondería para llegar a la destrucción mutua asegurada.

15 – En este contexto, si Ucrania entrara a la OTAN e instalara silos nucleares en su territorio, la OTAN tendría la capacidad para bombardear a Moscú en tan solo cinco minutos y Rusia no tendría la posibilidad, de devolver el ataque. Esa situación es la que acaba provocando la última chispa, y Rusia inmediatamente exige garantía por escrito de que Ucrania no va a entrar a la OTAN, pero la OTAN dice que no da garantía.

16 – Es más, de muchas maneras la OTAN calienta al presidente de Ucrania (Volodímir Zelenski), para que se ponga muy digno y solicite su ingreso a la OTAN. Finalmente, esta decisión de Ucrania y la OTAN terminan provocando la invasión a Ucrania por parte de Rusia.

17 – Todo esto ya había sido planeado por la organización Rand. Una organización que existe desde 1940 que mantiene el Pentágono, la marina, y la fuerza de infantería de los Estados Unidos. Ya se sabe, que hace tres años (en el 2019) esa organización elaboró un documento que contempla un protocolo para desestabilizar a Rusia empujándola a una guerra con Ucrania. (Fin de la entrevista al periodista español Cesar Vidal).

Recordatorio

18 – Es de lugar recordar, que en días pasados también señalé, que las élites del capitalismo mundial, como primer paso para desestabilizar a Rusia han estado buscando la forma de hacer colapsar su economía, conjuntamente con cercarla con armas de nucleares, lo que devendría en aniquilar la capacidad de Rusia para responder a un ataque nuclear, porque no tendría tiempo para ello, dado que si se instalan silos nucleares en Ucrania, estos tendrían la capacidad de explotar una ojiva nuclear en suelo ruso en cinco minutos.

Otro documento de la guerra en Ucrania no tratado por Cesar Vidal

19 – En una publicación anterior, di a conocer un documento oficial que fue elaborado en el año 1990 por Paul Wolfowits (subsecretario de Defensa de los Estados Unidos), pero que fue filtrado y publicado en el 1992 por el New York Times. En ese documento dicho pensador planteó lo siguiente: “Disuelta la Unión Soviética, Rusia continúa siendo un problema para los intereses de los Estados Unidos. Para eliminar ese problema, nosotros debemos seguir combatiendo a Rusia, no importa que no sea comunista, o capitalista. Rusia es demasiado grande, demasiado rica, tiene demasiado petróleo, gas, agua, y tecnología. Y tiene un armamento nuclear semejante al nuestro, por lo tanto, cualquiera que sea su régimen político, va a ser un obstáculo para el interés nacional de los Estados Unidos y para nuestras posiciones en Eurasia, fundamentalmente en Europa oriental. Así que, para impedir el avance de Rusia, tenemos que hostigarla con sanciones hasta hacer que su economía colapse”. En ese artículo también hice referencia a que sabotaje con explosión de los oleoductos Nord Stream 1 y 2, obedecía a ese plan de destrucción.

20 – También, en aquel artículo hice referencia a que el informe de Paul Wolfowits, venía a reafirmar y coadyuvar el informe de 2019 de la corporación RAND (Research And Development, Investigación y Desarrollo), en cuanto a que las élites del capitalismo mundial venían gestionando que Ucrania entrara a la OTAN, para así provocar una guerra entre Rusia y Ucrania, que luego devendría entre la OTAN y los Estados Unidos contra Rusia, tal como está sucediendo en la actualidad.

A modo de conclusión

A – En el año 2000, el famoso Henry Kissinger entregó al presidente Jimmy Carter un documento con el título: «El Proyecto Matriz 2007. Informe Global 2000 para el presidente. En ese informe, Kissinger estableció la doctrina imperialista: “Controla el petróleo y controlarás a las naciones; controla los alimentos y controlarás los pueblos”.

B – En este contexto, con las informaciones precedentes, es fácil llegar a las causas de la guerra en Ucrania. Encontramos esas causas, si conjugamos la referida doctrina imperialista de Kissinger sobre el control del petróleo y los alimentos, con la explicación del periodista Cesar Vidal respecto a las razones de la guerra en Ucrania y con los informes del Paul Wolfowits y de la Rand Corporation planificando la desestabilización de Rusia mediante una guerra para lograr que colapse su economía. Con todas estas informaciones, tenemos suficiente material a considerar para comprender las raíces y causas de la guerra que se ha estado librando en suelo ucraniano. Con toda esta lectura, finalmente podremos comprender, que ante el acoso contra Rusia con el fin de destruirla, ésta potencia no tenía más alternativa que invadir a Ucrania para evitar que ésta entrara a la OTAN y que se establecieran en ella silos nucleares, con los cuales se pudiera atacar a Rusia con ojivas nucleares que llegarían a territorio ruso en cinco minutos.

C – Visto el anterior escenario de guerra y provocación a Rusia, podemos concluir diciendo: Si Rusia no invade, la acorralan y destruyen; puesto que ese era el plan de occidente, tal como hicieron con Irak, Libia, Siria y la antigua Yugoslavia, y como desde hace tiempo vienen haciendo con Cuba y Venezuela, con los bloqueos económicos, financieros y de mercado, adjunto a sabotajes y acciones terroristas de todo género. En esta destrucción planificada también se inscribe, lo que los israelíes han venido haciendo con Palestina.

D – Al efecto de esa guerra, la propaganda occidental lanzada en los medios de comunicación con la narración de que la invasión rusa a Ucrania es un ataque no provocado e injustificado, de que esta invasión es de una gravedad inédita y una violación flagrante al derecho internacional, y que Putin es un carnicero, son propagandas falsas y brutales de guerra, puesto que son premisas que se contradicen con la realidad de los hechos. Ello obedece, a que en la guerra, la primera víctima es la verdad. ¡Por suerte, la verdad siempre sale a flote! Hay que insistir en la verdad, porque persistir en la mentira y oponerse a sangre y fuego a la existencia de un “mundo multipolar”, solo puede conducirnos, a una “Tercera Guerra Mundial”, donde no habrá vencidos, ni vencedores.

El que tenga oídos, que oiga…

Posdata

