Rusia lanzó un masivo ataque a múltiples objetivos en Ucrania

Igualmente, la cartera militar comunicó que en la última jornada 149 drones ucranianos de ala fija fueron derribados en la parte europea del país.

Las interceptaciones se realizaron en las regiones de Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Samara, Tula, Vorónezh, así como en las repúblicas de Crimea, Tartarstán y Udmurtia, precisó el ente castrense.

RESTRICCIONES DE VUELOS

Por su parte, la agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, informó de restricciones provisionales de vuelos en los aeropuertos de Kaluga, Tambov, Penza, Sarátov, Saransk, Samara, Uliánovsk, Kazán, Bugulmá, Nizhnekamsk, Izhevsk y Perm, por motivos de seguridad.

Rusia desarrolla desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente, Vladimir Putin, son proteger a la población de Donbás de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este.

Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esa alianza de 32 países, encabezada por Estados Unidos, e integrada por el Reino Unido, Canadá y la mayoría de los estados de la Unión Europea.

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