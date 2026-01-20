Rusia señala Groenlandia no formaba parte de Dinamarca
MOSCU.- El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha recordado este martes que la crisis relacionada con las aspiraciones expansionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a Groenlandia es «un problema vinculado a la época colonial», ya que la isla no forma parte de manera original de Dinamarca.
«Esto forma parte del problema vinculado al legado de la época colonial. Desde el siglo XII, Groenlandia fue esencialmente una colonia noruega, luego, durante el siglo XVII y principios del XX, fue una colonia danesa», ha apuntado Lavrov.
«Solo a mediados del siglo XX se firmó un acuerdo por el que pasó a formar parte de Dinamarca, no como colonia, sino como territorio asociado afiliado a la Unión Europea», ha añadido el jefe de Exteriores, en una rueda de prensa en la que se han repasado algunos de los hitos y desafíos de la diplomacia rusa en 2025.
Lavrov ha apuntado que «Groenlandia no es realmente una parte original de Dinamarca», sino un «territorio colonial», que nada tiene que ver con el visto bueno que los habitantes de la isla hayan concedido a su actual estatus. «Que la gente de allí esté acostumbrada y se sienta cómoda es otra cuestión», ha valorado.
No obstante, ha remarcado que los problemas que derivan del pasado colonial de algunos territorios «son cada vez más aguados», según recoge la agencia TASS.
El estatus legal de la isla vuelve a estar de actualidad después de que el presidente Trump esté acelerando por hacerse con su control, que ya intentó en su primer mandato con ofertas de compra, alegando motivos de seguridad.
Es increíble que el señor Sergei Lavrov nunca se haya reído y que el odio que le tiene a Zelensky, surge de que en una ocasión fue a verlo actuando y estuvo a punto de hacerlo reír con sus comedias.
Ya está confirmado; definidamente Trump es un agente ruso. Es que, últimamente todo lo que hace beneficia a Putin. Nos estamos asegurando el fin de la OTAN; pero, en caso de que no ocurra, la debilitamos; además, muchos países de la Unión Europea, habrán cambiado su actitud frente a Rusia, pues están comprobando que los gringos no son sus amigos. Y, hasta los cuponeros están divididos. 🤣 Veremos que trae la salida del sol.
Saben que es lo más sorprendente? Que hasta el NIÑO ya está 50-50 🤣🤣🤣🤣🤣. Aunque tenemos muy claro, que ese 50-50 es para tener margen de escapada. Ni uno, ni otro. 🤣🤣🤣🤣. Aquí si es que se goza.
Divides y vencerás.
Ciertamente Groenlandia no forma parte original de Dinamarca, pero está bajo si control.
eso esta en America estados unidos las dos veces en la primera y la segunda Guerra mundial dinamarca no la perdio de Mano de alemania porque estados unidos la defendio y despues de la segunda Guerra sela regreso cosa que no tenia que hacer las Isla se necesita para El escudo que estados unidos esta asiendo
Así mismo diría tu de que República Dominicana les pertenece a los haitianos, verdad que si?
Maravilla, siga defendiendo lo indefendible, ningun pais tiene derecho a invadir, dirigir y robar a otro pais. Se debe respetar la no intromision en los Estados. Todo pais es soberano y ninguna potencia tiene derecho a invadir a otro pais.
…✔️✔️✔️
…«Solo a mediados del siglo XX se firmó un acuerdo por el que pasó a formar parte de Dinamarca, no como colonia, sino como territorio asociado afiliado a la Unión Europea»,LO QUE EL FEO 🇷🇺RUSO ESTE QUIERE ES ECHAR A PELEAR DOS HERMANOS , COMO SON 🇪🇺EUROPA Y 🇺🇸EE.UU , PARA SACAR PROVECHO EN RIO REVUELTO , INSPIRADO EN LA FÁBULA DE CAÍN Y ABEL , O’ EN LA SEPARACIÓN DE ISSAC E ISMAEL . ____🇺🇸🇺🇸🇺🇸MOCA, …EH!!!🇪🇺🇪🇺🇪🇺_____
El tiempo de intentar aplacar a Donald Trump con halagos y concesiones ha terminado, declaró este martes el ex secretario general de la OTAN y ex primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, al margen del Foro Económico Mundial en Davos. En su lugar, instó a Europa a preparar una contundente respuesta económica si Estados Unidos impone los aranceles con los que ha amenazado a varios aliados de la Alianza Atlántica.
Divides y vencerás.
Este funcionario en nada se equivoca; los gringos solo respetan la fuerza y el poder. Respetan a Vietnam, Corea del Norte, Rusia, China. Irán los está enseñando a respetarlos. Respetan a Afganistán. Y poco a poco se Irán sumando otros, que como Venezuela, le plantan batalla.
Veamos: A Corea del Norte lo tienen acorralado, A Iran le destruyeron hace poco todos sus misiles antiaereos y la mayoría de sus laboratorios nucleares, y que hizo Iran? Respetar a Afganistan? por qué? Por su gran ejercito? por su poder atómico? No me hagas reír. No confunda un ataque acechao mientras los EU retiraban sus tropas, para que ellos continuaran gobernándose así mismos, su misión estaba cumplida, la de desmantelar los terroristas.
Sobre Vietnam, pudieron haber ganado antes de salir, con una bomba atómica, pero desistieron de eso. Ademas, eso era una guerra ideológica no sostenible, no valía la pena seguir tratando de cambiar una mentalidad adoctrinada en un comunismo fallido. Pero dimes, qué le pidió Vietnam a EU hace un par de décadas? Te dire: Le dicen a EU Que el regimen estaba dispuesto a flexibilizar su política para retornar al mercado capitalista, pidiendo que considerara invertir en factorías en el país.
Es decir, la doctrina comunista le falló, como también fallo en Cuba y en Corea del N. Y, como se encuentra Vietnam hoy día, después de ser industrializada por EU? Haciendole moriquetas a China con su propio avance económico, gracias a los EU. Ambos le deben su industrialización a USA. Sobre respetar a Rusia y China: Qué hicieron ellos cuando le tomaron a Maduro? Lo de ellos es buche y pluma na ma. Así que, nada de lo que tu dices tiene sentido, el respeto se lo tienen ellos a los EEUU.
Bien chico
Así mismo, Groenlandia debe ser de Estados Unidos. Que invadan, que invadan, que invadan. No importa la forma, pero que se queden con Groenlandia.
Groenlandia no forma parte originalmente de Dinamarca; apoyamos la postura del canciller ruso.
Luego arreglamos las cargas en el camino.
Felicitamos a los presidentes de Rusia y China, por su silencio en esta situación. Los europeos que resuelvan sus problemas. Divides y vencerás.
Es interesante lo que dice Labrov. De acuerdo a su lógica, Puerto Rico es asunto pendiente para cualquier otro pais, que desee anexarlo; al igual que Hawaii, las islas malvinas, Guam, etc. Estos viejos se creen que la civilización actual es ignorante de su presente y su pasado.
Técnicamente Isla Mona es de R.D.
¡Hay que recuperarla!
También Haití, pero sin los haitianos, a quienes hay que enviarlos para Africa.
Te falto Samoa tambien
Yo estuve en Groenlandia una vez, terminando mi Phd y realmente no vi ningun hombre que gustara alli. Todos tienen el cuerpo cavernoso muy dimonuto….
Estabas buscando hombres ??
EL CASO MAS CURIOSO ES EL SIGUIENTES…….. EL HOMBRE NADA MAS NECESITA SEIS PIES BAJO TIERRA…… EL MARITIMO NAVEGANTE
Bienvenidos a la ley de la selva
Parece que Rusia, china y EEUU han decidido repartirse el mundo
Esperemos muy pronto la reunificación de china con Taiwan por medios pacíficos o violentos
Los rusos tienen un poco de Ucrania. Creo que necesitan por lo menos la mitad de Ucrania, los bálticos, y odesa para empalmar con transnitria
Total Europa sin EEUU no son nada. Europa ahora mismo está desarmada
Un mundo sin reglas es muy peligroso
Y Haiti, pa cuando ?? Necesitamos que alguno de esos hijos de perrrra se raprtan ese pedazo de tierra. He dicho!!
el problema que daña la imagen de estados unidos, es invadir naciones soberanas.
Cual imagen? porque USA siempre ha sido un abusador en todo el mundo.
Ese si que sabe del asunto, ademas el mejor diplomático del mundo.
Uyyy…La mar botando pejes…Cuando los rojos dicen «Eso no es de ustedes» les están dando razón a Caco e’ muñeca…Ay padre amado !!! Ahorita ya eso es territorio gringo…
Es que el año pasado hubo un acuerdo entre Rusia, Estados Unidos y China, donde Rusia ocupará a Ucrania, China a Taiwán y Estados Unidos a Venezuela, Cuba y Nicaragua.
TE FALTO GROENLANDIA Y EN LA REUNION DE ALASKA POSIBLEMENTE TRUMP Y PUTIN ACORDARON ESO, LA POLÍTICA Y GEOPOLÍTICA MUNDIAL SE ESTA REDISEÑANDO
QUIERA DIOS QUE GROENLANDIA SEA DE EEUU PERO SIN GUERRA
El YA LO VERÁS …✍🏿🎻
YA LO VERÁS …✍🏿🎻…(Corrijo)
Habia que sacudir el mundo de tantas polillas de organizaciones que estaban para someter a su voluntad a paises como RD con la migracion, el saqueo del oro de los canadienses, y muchas otras desgracias que con apoyo de las 4 corporaciones politicas mayoritarias y las elites facticas han depredado el pais, la sociedad, la justicia, el Estado y al dominicano en su propia tierra. Llegara el dia para un mejor destino en nuestro pais, basta ya!
Tal vez, esta sea la causa por la que Trump siempre apoyó el robo de putin en Ucrania, para poder validar el robo de él mismo en Groenlandia…Los ladrones se están poniendo de acuerdo…
China saco mucho petroleo de Venezuela e iran para sus reservas porque las propias solo aguantan 83 dias de disponibilidad en caso de conflicto. Sin acceso a eso, estan limitados. Ahora van por Canada con tratados y acuerdos, se los comera vivos! Davos va camino a una entelequia con la salida de Klaus y el abuso de todos estos elementos globalistas contra el mundo. La ONU va en desaparicion y todas esas ONG cementerios de burocratas y vividores.
Europa debera quedarse sola con la OTAN, USA no tiene que pertener a eso invirtiendo dinero en proteccion cuando ellos en todo estan en contra de USA.Canada cayo en la trampa con tratado de libre comercio con China y anotenlo! Francia y Alemania no tienen demasiado problemas internos como para meterse en lo de Groenlandia. USA tiene una base alli hace rato protegiendo a Groenlandia pero China esta por tomarse fuera de Asia y Europa esta con ella.
No , China nunca ha sido invasora. señala un pais que haya sido invadido por China en los ultimo 50 años
Esto que expresa Sergei no es más que una negociación de apropiación y saqueo, interceden con esta aclaración sobre Groenlandia para congraciarse con Trump como diciéndole “Te apoyamos para que tomes Groenlandia siempre que nos permita apropiarnos de Ucrania”, eso no tiene otra explicación
Hoy me ha dado hasta dolor de cabeza de la risa; sucede que en Vietnam hay elecciones; el Partido Comunista elegirá nueva cúpula de delegados, y me vino a la mente algo que había pasado por alto: Si Estados Unidos lucha en el mundo para erradicar el comunismo, por qué no interviene Vietnam para lograr cambió de régimen? No respondan, es retórica.
Curiosamente, los gringos ya no mencionan a Corea del Norte y Vietnam; lo han notado?
Estoy de acuerdo conque los EU compren la isla. Lo que me da curiosidad es la complacencia rusa de suavizar el asunto favoreciendo a EU. Lo que veo aquí es algo mutuamente acordado, o, Rusia manipular la situación para priorizar sus propias adquisiciones en el futuro, incluyendo su operativo en Ucrania. Hoy por ti mañana por mi, seria la estrategia rusa. Obviamente, ya Trump accedió al tratado de paz ruso con Ucrania, donde Rusia es la favorecida
Se impone la ley de la selva y en RD se ponen cada vez mas felices… y lo peor es que pocos se dan cuenta de ello… solo ven como crece mas y mas el caos en las calles, la anarquia, el abuso de poder…y uso excesivo de la fuerza… y trump es su idolo
Ya vemos más claro putin y Trump son muy buenos amigos y socios WAO
APOYO QUE EEUU TOME A GROENLANDIA PERO EVITANDO A TODA COSTA UNA GUERRA MUNDIAL CON USO DE ARMAS ATÓMICAS, QUE SEA DE MANERA PACÍFICA, COMPENSANDO ECONÓMICAMENTE TANTO A LOS GROENLANDESES COMO DANESES PERO QUE SE HAGA EN PAZ, SI TRUMP LO PUEDE CONSEGUIR EN PAZ BIEN PERO SI VA A TERMINAR EN UNA GUERRA MUNDIAL FRENATE TRUMP YA QUE FRANCIA E INGLATERRA COMBINADAS TIENEN CON QUE CAUSAR UN APOCALIPSIS GLOBAL Y NADA JUSTIFICA ESO, PUTIN APOYA A TRUMP.
Enigma te gusta el uso y abuso de la fuerza…asi podras abusar de todo aquel que sea MAS DEBIL que tu…cuidado…RD es solo un peñasco de tierra en medio del caribe… solo eso
MI HERMANO RAUDELITO DE VERDAD QUE DEBERIAS LEER E INTERPRETAR MEJOR LO QUE ESCRIBO YA QUE HE DICHO QUE NO ESTARÍA DE ACUERDO CON EL USO DE LA FUERZA PARA EVITAR UNA GUERRA PERO NO TENEMOS LA INFORMACIÓN QUE SI TIENE TRUMP EN LA CUAL PUDIERAN LAS POTENCIAS EUROPEAS ESTAR DICIENDO UNA COSA POR DELANTE Y OTRA POR DETRAS, SERIA BUENO TENER UNA TERTULIA PUBLICA EN LA CUAL NOS PUDIÉSEMOS REUNIR TODOS PACIFICA Y MUY CIVILIZADAMENTE PARA QUE USTED VEA QUE PODEMOS DIALOGAR TODOS LOS QUE AQUI OPINAMOS SIN PROBLEMAS, SI EEUU HUBIESE QUERIDO SE HUBIESE CO.GIDO TODAS LAS ISLAS… Leer mas »
Como todo cretino que apoya a Trump, es entendible su posición. Una pregunta, apoyarías que Estados Unidos se apodere de la Isla Saona pacíficamente?
EN SAONA HAY AUTÉNTICOS DOMINICANOS EN GROENLANDIA SON UN PUEBLO TAN DISTINTO QUE HASTA LA MISMA DINAMARCA RN MÚLTIPLES OCASIONES HA RECONOCIDO QUE LE DARÁN SU INDEPENDENCIA OSEA QUE DINAMARCA AL FINAL PERDERÁ ESE TERRITORIO COMO QUIERA ESO HASTA LOS NIÑOS LO SABEN MENOS LOS QUE SI SON CRETINOS COMO TU, EEUU LES DARA TODO LO QUE DINAMARCA HA INVERTIDO EN MAS DE CIEN AÑOS Y MAS Y TAMBIÉN A LOS GROENLANDESES, PERO TU ODIO A EEUU TE TIENE LA MENTE NUBLADA
«La estupidez es un enemigo más peligroso del bien que la maldad.
Contra la estupidez estamos indefensos. Ni las protestas ni el uso de la fuerza logran nada aquí; las razones caen en oídos sordos; los hechos que contradicen los prejuicios simplemente no necesitan ser creídos…»
Bonhoeffer
Puedo notar que estás asistiendo a la escuela de alfabetización. Te sugiero que te sientes alante para que puedas aprender mejor. Así aprenderás que “o sea” se escribe separado y que al final de proposiciones y oraciones se usan signos de puntuación. Te exhorto a que continues. Vamos, tú puedes.
Ahora se sabe el porqué del asunto. Como Rusia controla a Trump, ellos están provocando la rotura de la OTAN desde adentro y Trump es su ficha de juego.
Ya veo que tu sabes mas de Geopolitica que muchos de los que escriben aquí en letras mayúsculas para sobresalir.
TÍPICAS EXCUSAS DEL MISMO TIPO ALABANDOSE LO CUAL DEMUESTRA QUE LO TENGO MAS LOCO QUE UN RELOJ DE A PESO, HAY PERSONAS VIEJAS O CON PROBLEMAS VISUALES COMO LESALE QUE NO VEN BIEN Y LEEN MEJOR SI LAS LETRAS SON MAYÚSCULAS PERO COMO ERES UNA GALLINITA SOLO TE QUEDA CACAREAR.
En la escritura, la letra base es la minúscula, de modo que la mayúscula debe aplicarse únicamente en aquellos casos en que la norma prescribe su uso: -Al inicio de un texto y después de punto. -Se escribe con mayúscula la primera palabra de un texto y la que sigue a un punto. -Nombres propios. -Títulos de obras y publicaciones Se escribe con mayúscula la primera palabra del título y los nombres propios que contenga. -Siglas y acrónimos. -Nombres de instituciones y organismos (Al iniciar) -Nombres de divinidades y figuras religiosas. (Al iniciar) Tratamientos y títulos honoríficos cuando no acompañan… Leer mas »
SI FUESE CIERTO CHINA SIENDO ALIADA DE RUSIA EN LA GUERRA CONTRA UCRANIA YA RUSIA LE HUBIESE DADO TAIWAN, LE HUBIEDE QUITADO LAS SANCIONES PERO VEO QUE NO ENTIENDES QUE TRUMP LO QUE HACE NO ES POR CONTROL DE PUTIN SINO POR PURA CONVICCIÓN Y POR DESEOS DE MARCAR LA HISTORIA DE EEUU COMO UN GRAN PRESIDENTE TIPO LINCOLN O WASHINGTON, TRUMP AMA SU EGO PERO TU FANATISMO NO TE DEJA VERLO ASI QUE SIGUE SOÑANDO DESPIERTO.