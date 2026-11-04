Rusia espera Trump mantenga esfuerzos de paz en Ucrania

MOSCU. – Las autoridades de Rusia expresaron este miércoles su esperanza de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «continúe sus esfuerzos de paz» en Ucrania tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas recuperaron el control de las dos cámaras del Congreso.
«El presidente Trump sigue ejerciendo sus competencias. Esperamos sinceramente que continúe con sus esfuerzos de paz», dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones al canal del periodista ruso Alexander Yunashev.
Preguntado sobre si la nueva composición del Congreso podría afectar esas gestiones, Peskov respondió que se trata de «un asunto interno de Estados Unidos», según publicó el periodista en redes sociales.
PRÓXIMA RONDA DE CONTACTOS
El vocero del Kremlin señaló que «han tenido lugar acontecimientos» y que «la próxima ronda de conversaciones trilaterales tendrá lugar pronto».
«Se han llevado a cabo esfuerzos exitosos de pacificación y también está la misión humanitaria de Melania Trump», añadió, en referencia al reciente alto el fuego local en Oleshki. «Esperamos que todo esto continúe», concluyó.
GOLPE PARA LOS REPUBLICANOS
Las elecciones del 3 de noviembre supusieron un duro revés para el Partido Republicano. Según proyecciones de Associated Press, los demócratas vivieron una de sus mejores noches en años y lograron escenarios optimistas que les devolverían la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, abriendo una etapa de gobierno dividido en Washington.
jt-am
El envenenador y criminal ruso ,está ahora preocupado con la victoria de los demócratas.
Se te van a acabar muy pronto los días de gloria .
Tu pana ,no te podrá ayudar mucho .
Pero porque no hacen ustedes el esfuerzo de parar esa guerra innecesaria? Ambos lados deben parar de estar sacrificando sus ciudadanos para un grupo lucrarse
A TRUMP SOLO LE QUEDAN DOS AÑOS QUE VAN A SER BIEN DIFICILES Y POR ALGO QUE SI ME GUSTO LA PELA DEMOCRATA QUE ES UNA DE LAS QUE ESTAMOS DE ACUERDO ES PORQUE BUSCARAN LA FORMA DE AYUDAR A UCRANIA
elaturdido
1 minuto hace
no solo esfuerzos… de paz… sino, en compadreo… contigo, mal rata… con esta humillante… derrota a tu… entrañable amigo… debe socabarte… la conciencia… esclavizador de… tu pueblo… vuelvo, mal rata…
Y lo rápido que las ratas abandonan el barco🤣🤣🤣 Con los días saldrán todos y comenzarán a decir que fuimos quienes perdimos.
Que tiempos aquellos cuando los ARRASTRADOS lo defendían:
elaturdido
2 minutos hace
el cacoe’muñeca… corre hacia… abajo de una… mesa, otros… no pueden salir… de su entierro… cómo se llama… la obra?… señores, hasta eso… el esclavismo… lo disfruta… el haber, el cacoe’muñeca… tomado como… refugio, la parte… baja de una mesa… ay tu, y cómo es la… forma de opinar… de un esclavo… viviendo en democracia?
Y ahora es «UNA MAL RATA»
Jajajajajajajajajajajaja. Se está sacudiendo con mucha velocidad, para salir del entorno que considera perdedor; no será fácil ARRASTRADO, te tengo guardado.
Putin desea que Donald Trump le siga besando el bonito
no solo esfuerzos… de paz… sino, en compadreo… contigo, mal rata… con esta humillante… derrota a tu… entrañable amigo… debe socabarte… la conciencia… esclavizador de… tu pueblo… vuelvo, mal rata…
Trump, no se deje poner de relajo de Putin y el CRENLIM ya que estos no tienen la voluntad política de resolver el problema que ellos mismos causaron con su invasión e intereses expansionistas. No se da cuenta que están jugando al gato y al ratón, mientras Usted llama a la contención a Ucrania, de abstenerse de atacar infraestructuras petroleras Rusas, estos atacan a civiles e instalaciones eléctricas ocasionando daños físicos y 15 muertos civil
..y con que fuerza? quedo como un carro con una sola goma
sin gomas… ni aros… para seguir… jefiando… y apabullando… al contrario… comprendes!…