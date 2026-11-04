Rusia espera Trump mantenga esfuerzos de paz en Ucrania

MOSCU. – Las autoridades de Rusia expresaron este miércoles su esperanza de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «continúe sus esfuerzos de paz» en Ucrania tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas recuperaron el control de las dos cámaras del Congreso.

«El presidente Trump sigue ejerciendo sus competencias. Esperamos sinceramente que continúe con sus esfuerzos de paz», dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones al canal del periodista ruso Alexander Yunashev.

Preguntado sobre si la nueva composición del Congreso podría afectar esas gestiones, Peskov respondió que se trata de «un asunto interno de Estados Unidos», según publicó el periodista en redes sociales.

PRÓXIMA RONDA DE CONTACTOS

El vocero del Kremlin señaló que «han tenido lugar acontecimientos» y que «la próxima ronda de conversaciones trilaterales tendrá lugar pronto».

«Se han llevado a cabo esfuerzos exitosos de pacificación y también está la misión humanitaria de Melania Trump», añadió, en referencia al reciente alto el fuego local en Oleshki. «Esperamos que todo esto continúe», concluyó.

GOLPE PARA LOS REPUBLICANOS

Las elecciones del 3 de noviembre supusieron un duro revés para el Partido Republicano. Según proyecciones de Associated Press, los demócratas vivieron una de sus mejores noches en años y lograron escenarios optimistas que les devolverían la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, abriendo una etapa de gobierno dividido en Washington.

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