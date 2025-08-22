Rusia descarta reunión a corto plazo entre Putin y Zelenski
MOSCU.- El Gobierno ruso no está preparando de momento una hipotética cumbre de paz entre el presidente Vladimir Putin y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a la espera de que ambas partes concreten los puntos a tratar, un escenario todavía distante.
El 18 de agosto, tras la reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, Trump se reunió con Zelenski y varios líderes europeos para abordar la situación en Ucrania, un encuentro durante el cual llamó por teléfono a Putin para tratar de fijar un cita trilateral.
«Putin estará preparado para reunirse con Zelenski cuando los temas estén preparados para tratarlos en una cumbre, y estos temas no están preparados en lo más mínimo», ha declarado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en los extractos de una entrevista a la cadena NBC que será emitida el próximo domingo en su integridad.
Con todo, Lavrov ha reiterado que el presidente ruso «ha dejado bien claro» que está dispuesto a reunirse «siempre que esta reunión realmente tenga una agenda de carácter presidencial».
Lavrov, por otro lado, ha recordado este viernes que Rusia tiene intención de mostrarse «flexible» ante varias de las propuestas realizadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Ucrania durante la cumbre celebrada la semana pasada en Alaska.
«El presidente Trump ha propuesto varias cuestiones y, en sobre algunas de ellas, estamos dispuestos a mostrar una mayor flexibilidad», ha aseverado el jefe de la diplomacia rusa.
