Rusia ataca plantas térmicas y líneas de alta tensión de Ucrania
KIEV, 7 Feb. (EUROPA PRESS) – La operadora energética estatal ucraniana NPC Ukrenergo ha denunciado a primera hora del sábado que el Ejército de Rusia ha atacado instalaciones cruciales para el mantenimiento de la red eléctrica de Ucrania, como centrales térmicas y líneas de alta tensión lo que ha provocado cortes del suministro en la «mayoría de regiones» del país, sin que por el momento haya información de cuando volverá a operar con normalidad.
«Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana. Debido a los daños causados por el enemigo, se han decretado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones», ha anunciado la compañía ucraniana en redes sociales.
Los ataques rusos han alcanzado dos de los pilares del sistema ucraniano: las centrales térmicas de Burshtyn, en la región de Ivano-Frankivsk, y de Dobrotvir en la región de Leópolis, ha informado posteriormente el ministro de Energía, Denis Shmihal.
Las subestaciones y líneas de 750 kV y 330 kV, que constituyen la base de la red eléctrica de Ucrania, también fueron atacadas. Dada la situación, Ukrenergo ha activado una solicitud de asistencia de emergencia a Polonia.
Las fuerzas rusas continúan atacando posiciones ucranianas todavía y los trabajos para restablecer el suministro comenzarán cuando «la situación de seguridad lo permita», de nuevo según la compañía ucraniana.
ADVERTENCIA A LA POBLACIÓN
Asimismo, han advertido a la población que la información publicada con anterioridad sobre cortes eléctricos ya no está vigente debido a esta interrupción de emergencia. «Siga las noticias en las páginas oficiales de las autoridades energéticas regionales de su región», concluye el mensaje.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado de que el ataque ha comprendido más de 400 drones y alrededor de 40 misiles de diversos tipos.
«Los principales objetivos fueron la red eléctrica, las centrales eléctricas y las subestaciones de distribución», ha indicado el mandatario. «Moscú debe ser privada de la capacidad de usar el frío como arma contra Ucrania. Esto requiere misiles para Patriot, NASAMS y otros sistemas. Cada envío nos ayuda a superar este invierno», ha añadido en redes sociales.
INFRAESTRUCTURA GRAVEMENTE DAÑADA
La infraestructura energética de Ucrania se encuentra gravemente dañada por los ataques rusos que se repiten de manera constante. A lo largo de esta semana, las autoridades ucranianas denunciaron nuevos ataques contra infraestructuras energéticas en el este del país, dejando a muchos ciudadanos ucranianos sin suministro en las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, y Cherkasi.
Dice un TIBURON por ahí abajo: «CRIMENES DE GUERRA, ESOS NO SON OBJETIVOS MILITARES». Ahí está el problema; que no leen, investigan, ni analizan. Solo ven el titular, a quien menciona, y de inmediato a castigar, si es un contrario.
Mi estimado Escualo, dice la OTAN que si son objetivos militares.
El Derecho Internacional fue **** para castigar esas prácticas, pero, cuando alguien las rompe y no es castigado, crea lo que se llama
Una guerra sin sentido y provocada por sectores externos a Ucrania y usando al mequetrefe, cómico actor, Volodimir Zelensky.
Una guerra que si Zelensky, no hubiese sido tan terco al enfrentar a una nación, sino es la 2da., entonces, es la tercera con el poderío militar y arsenal de armamentos más avanzados, en la geopolítica mundial que posee, la Federación de Rusia o Rusia.
Siempre he sostenido desde que empezó esa guerra que si el cómico Zelensky, se hubiese sentado, en la mesa de negociación con las autoridades de Rusia, hoy Ucrania o mejor dicho, la población de Ucrania no tuviera que estar pasando por estos momentos de esa guerra, donde el único que vive y está sufriendo, es el verdadero pueblo de Ucrania,
porque Zelensky, se dejó llevar de los sectores que siempre he citado y a saber: The United States of America, en tiempo de Biden, Reino Unido, Francia, Alemania, Unión Europea (UE), Parlamento Europeo (PE) y la triste Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), Organizaciones y países que son lo que a lo largo del 2022, viven incidiendo, en la guerra de Ucrania,
con el fin de destruir a la Federación de Rusia y su presidente Vladimir Putin, porque estoy plenamente seguro que si Ucrania, no estuviera regenteada por los países y organizaciones citadas, ya esa guerra hace tiempo que no existiera.
Hoy, el único que sufrirá a lo largo y ancho del territorio de Ucrania, no es Zelensky y sus funcionarios, sino el verdadero pueblo de Ucrania que seguirá pasando la de Caín, mientras Rusia, vive golpeando estructuras estratégicas de Ucrania que al final, quien vive sufriendo, es el verdadero pueblo de Ucrania, porque ahorita, se va Zelensky y sus funcionarios allegados y saldrán de Ucrania con millones de dólares y euros,
debido a las ayudas en campo militar y monetario que ha recibido Ucrania, donde se han movido millones y millones de dólares y euros que ha manejado, Estado de Ucrania, con Zelensky a la cabeza.
Pienso que es hora de que esa guerra debe finalizar y que Zelensky, no se siga llevando de los sectores que en fondo, lo que buscan que Rusia, siga destruyendo más y más algunas o las pocas estructuras estratégicas que siguen con vidas a lo largo y ancho del territorio del Ucrania.
No más guerra, en Ucrania, porque el único que pierde, es el verdadero pueblo ucraniano que a corto y largo plazo sufrirá, porque luego que finalice esa guerra, se tardaran años y años, el Estado Ucraniano, en levantar todas esas estructuras destruidas por el paso de la guerra Ucrania y Rusia
y que seguirán afectando la vida y los movimientos del sufrido pueblo de Ucrania por culpa del terco Zelensky y dejarse usar como conejillo de India, en esa guerra desigual Ucrania y Rusia, siendo Rusia una Potencia militar y con sofisticados armamentos, en su extenso territorio.
Las guerras, no son buenas, para nadie, pero hay sectores (Imperialistas y conocidos), en la geopolítica mundial que sacan jugosos beneficios llevando guerras y amenazas por el Globo Terráqueo.
Los cuponeros: «Estados Unidos y la OTAN deben hacer algo para detener los abusos de Rusia atacando infraestructuras civiles».
Y EE.UU., la OTAN y Unión Europea, en un silencio que se congela; saben por qué?
Porque saben lo que hicieron en Serbia, antigua Yugoslavia, en 1999.
Por esta razón les digo a los cuponeros, que dejen de celebrar los abusos cometidos por Estados Unidos, ya que con ellos, lo que hace es crear precedentes
Justificaciones de la OTAN:
Objetivo de Doble Uso: Se alegó que la red eléctrica alimentaba centros de comando, sistemas de defensa aérea y comunicaciones militares, por lo que su inutilización deshabilitaba las fuerzas armadas yugoslavas.
«Golpe Estratégico»: La destrucción de nodos principales de energía se consideró una forma eficaz de causar presión interna y acelerar el final del conflicto sin necesidad de una invasión terrestre.
Legalidad Percibida: La OTAN afirmó que los ataques buscaban objetivos militares y legítimos, siguiendo la premisa de que la infraestructura energética era parte del sustento de la represión en Kosovo.
Control de la Información: Se argumentó que instalaciones como la emisora estatal RTS (y su infraestructura de soporte) eran herramientas de propaganda que apoyaban directamente la acción militar.
Con sus acciones, la OTAN, perdió la capacidad moral, para acusar a Rusia.
CRIMEN DE GUERRA, ESOS NO SON OBJETIVOS MILITARES