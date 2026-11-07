Rusia ataca Kiev con misiles, daña infraestructura de energía

La situación del suministro de electricidad, calefacción y agua fue calificada como «extremadamente difícil».

KIEV.– Las fuerzas rusas lanzaron este sábado 7 de noviembre una nueva ofensiva con misiles balísticos y drones contra Kiev y otras zonas de Ucrania, que dejó una persona muerta, ocho heridas y daños en instalaciones energéticas, viviendas y un importante puente sobre el río Dniéper.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que varias oleadas de misiles impactaron en distintos puntos de la capital, incluido el Puente del Norte. La situación del suministro de electricidad, calefacción y agua fue calificada como «extremadamente difícil», en medio de temperaturas cercanas al punto de congelación.

DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que la escasez de misiles Patriot ha dificultado la defensa aérea del país y permitido impactos importantes contra instalaciones estratégicas.

Según Zelenski, Rusia lanzó seis misiles balísticos contra el Puente del Norte, de los cuales cuatro alcanzaron la estructura. También aseguró que las fuerzas rusas están atacando puentes sobre el Dniéper, desde Kiev hasta Zaporizhia, mientras golpean subestaciones y redes eléctricas.

El gobernador regional, Tymur Tkachenko, confirmó daños en instalaciones energéticas de al menos tres distritos de la región de Kiev.

POBLACIÓN ENFRENTA CORTES DE SERVICIOS

La corresponsal de France 24 en Ucrania, Emmanuelle Chaze, indicó que los residentes de Kiev disponen de apenas dos o tres horas de electricidad al día, carecen de calefacción y enfrentan interrupciones diarias del suministro de agua.

Asimismo, señaló que la ciudad de Cherníhiv quedó completamente a oscuras y desconectada de la red eléctrica tras nuevos bombardeos.

MOSCÚ JUSTIFICA LA OFENSIVA

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que ejecutó un ataque masivo contra objetivos del sector militar-industrial ucraniano y contra infraestructuras energéticas y de transporte en Kiev y sus alrededores.

Los bombardeos también alcanzaron instalaciones energéticas en la región de Zhitómir.

La ofensiva aérea rusa se ha intensificado en las últimas semanas, con ataques dirigidos especialmente contra infraestructuras esenciales, en momentos en que la guerra supera los cuatro años y medio desde el inicio de la invasión a gran escala.

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