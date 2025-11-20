Rusia advierte a EE.UU. que está «codo con codo» con Venezuela

Serguéi Riabkov

MOSCÚ.- Rusia criticó este jueves las acusaciones que considera infundadas de Washington contra Venezuela, país con el que está «codo con codo» en estos momentos difíciles.

«Sin duda, se trata de otro conflicto potencial bajo un pretexto inventado. Es evidente que la lucha contra el narcotráfico debe librarse por otros medios y también es evidente que las acusaciones contra el gobierno venezolano y contra Venezuela como país carecen, en general, de fundamento», dijo el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

El número dos de la diplomacia rusa afirmó que Moscú coopera con Caracas en todos los ámbitos, incluido el de la seguridad, y «esto no es ningún secreto».

ESPERA MEDIDAS EU NO DESESTABILICEN LA SITUACION

El Kremlin expresó la semana pasada su confianza en que Estados Unidos no tome medidas que desestabilicen la situación «en torno a Venezuela» y la región del Caribe, después de que el Pentágono anunciara la operación militar Southern Spear (Lanza del sur) contra el narcotráfico en Latinoamérica.

El anuncio de la operación por parte del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, se produjo poco después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, que se sumó así al despliegue de destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto.

El despliegue militar ha ido emparejado con amenazas al presidente venezolano Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca tacha de «ilegítimo», y con la destrucción llevada a cabo por el Pentágono de una veintena de embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico oriental (lo que ha matado a unos 70 de sus ocupantes), que Washington asegura que son lanchas que transportan fentanilo a EE.UU.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó anteriormente las informaciones sobre la petición de ayuda militar de Venezuela a Moscú a raíz de la escalada de las tensiones con Estados Unidos.

Mientras, el líder venezolano afirmó hace dos semanas que su país y Rusia están «avanzando» en una cooperación militar que describió como «serena y muy provechosa» y que -aseguró- «va a continuar».

Según medios internacionales, el Gobierno de Maduro habría solicitado a Rusia ayuda para reforzar las defensas aéreas del país, incluido 14 unidades de misiles, la modernización de varios aviones Su-30MK2 y radares.