Rumbo trazado al sector educativo en sus retos dentro del coronavirus 

Introducción:

La pandemia del coronavirus nos ha sorprendido a todos, su expansión desde China, ha sido tan rápida, que no ha dado tiempo a organizarnos, hasta países desarrollados han tenido que movilizarse y no siempre efectivamente. Todas las áreas han tratado de ver como continuar sus operaciones, a pesar de estar en cuarentena y nuestro sistema educativo no ha sido excluido de esta conversación, siendo parte de las preocupaciones actuales del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), en sus estrategias en torno al desarrollo integral y eficaz de República Dominicana.

Muchos debates han surgido sobre si se debe continuar el año escolar o no, si se debe concluir con un 70% ya instruido en clases presenciales. Hoy vemos como se les ha dado temarios y folletos a los estudiantes de escuelas públicas para continuar su educación.

Cuando en el año 2016, el gobierno dominicano mediante el decreto número 258-16 creó el programa “República Digital”, con el propósito de integrar la educación, a la revolución digital que recorría el mundo como una gran ola, el Consejo Regional de Desarrollo (CRD), celebró este hecho y felicitó la iniciativa del gobierno. Una gran estrategia de lucha contra el letargo de nuestro país en esta área, hoy vemos como este proyecto y muchas otras plataformas utilizadas por los estudiantes dominicanos en los sectores públicos y privados son puestas a prueba durante estos momentos.

Logros y problemáticas en nuestra educación digital:

En las redes sociales, vemos padres de colegios privados quejándose de que mandan las clases y tareas por WhatsApp, otros se comunican con los estudiantes por la aplicación llamada Zoom para realizar videoconferencias, otros usan Microsoft Teams o Google Classroom para dar las clases y asignar actividades en tiempo real, y otros colegios innovadores tienen ya sus propias plataformas para continuar la educación de los niños y niñas dominicanos.

Partiendo de lo anterior indicado, en las evaluaciones que hace la Comisión de Educación digital del CRD, hemos recibido buenas referencias de que algunos colegios como el Notre Dame School, Carol Morgan School, Saint Thomas School y otros más, han sido elogiados por su gran manejo de la situación y han podido seguir dando su carga curricular, estos colegios nos dan esperanza de que nuestro país está avanzando en materia de educación digital, aunque sea un poquito. Pero la realidad es que no todos los colegios y las escuelas tienen la misma preparación para continuar esta labor y ahora están en la mira.

Dentro de la referida realidad, en el organismo de desarrollo hoy vemos que la gran poblaci ó n estudiantil pobre del pa í s contempla c ómo la clases media y alta han trasladado el sal ó n de clases a sus hogares, y que, si todavía a los colegios privados les falta mucho por avanzar, a los pobres les queda aún más por recorrer. La verdad es que la desigualdad entre las clases en términos de condiciones tecnológicas queda en evidencia.

Tareas que estima el CRD indispensables :

Bien sabemos en el CRD y la población nacional, que la plataforma en línea minerd.gob.do y otros recursos digitales han sido dispuestos para la población estudiantil por la República Digital y Revolución Educativa, pero nos preguntamos si ha sido suficiente… ¿Qué más podemos hacer por los alumnos dominicanos? La respuesta es mucho, mucho más.

Asimismo, que dentro de la realidad que actualmente se presenta en la educación digital del país, cierto es que el gobierno ha invertido en necesidades materiales, y estamos de acuerdo en el CRD, sin embargo, creemos que como país debemos seguir proveyendo aún más a nuestros estudiantes con los recursos digitales que están a la vanguardia, pero debemos también priorizar la contratación de personas con talentos para la ciencia, la tecnología y la educación.

Es tiempo de evaluar si nuestros maestros de los sectores públicos y privados están preparados para afrontar el traslado de la escuela a los hogares, esta vez es durante una pandemia, pero no sabemos si algún día será una guerra o una catástrofe natural.

Pero no son solo los maestros, es nuestro sistema como tal que no está funcionando en su totalidad, y esto debe ser un tema de preocupación para los dominicanos. En la actualidad, países desarrollados con una educación digital mucho más trabajada que la nuestra, y ya encontrándose en una nueva fase, están más listos que nuestro país para enfrentar esta crisis, y hasta a ellos les ha costado. Construyeron con trabajo una estructura, para que la educación fuera de más calidad que la tiza y el pizarrón, pues los recursos tecnológicos son infinitos y a veces mucho mas efectivos para una nueva generación que clama por un cambio.

Es una gran lección para el país lo que ha pasado con el coronavirus, El Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD) reclama que se revise con cuidado como podemos seguir cerrando la brecha de la desigualdad educativa digital en nuestro país y avanzando en este ámbito, para que podamos formar ciudadanos preparados para un mundo globalizado.

Los autores son:

Ing. Odonel Gómez Rojas, Director de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD) y catedrático universitario.

Lic. Laura Peña Marízán, Coordinadora de la Comisión de Educación Digital del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD) y catedrática universitario.

JPM