Rubio: «Nadie tiene derecho a recibir o conservar visa de EU»

Marco Rubio refuerza la postura de la administración estadounidense.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió un contundente mensaje sobre la política migratoria del país al afirmar que ninguna persona extranjera tiene derecho automático a recibir o conservar una visa estadounidense.

«No sé por qué es tan difícil de entender. Lo he dicho repetidamente. No existe un derecho constitucional a una visa», expresó el funcionario, subrayando que el visado es un privilegio otorgado por el Gobierno de Estados Unidos y no un derecho garantizado por la Constitución.

Rubio explicó que una visa representa únicamente un permiso para ingresar al país como visitante, ya sea en calidad de estudiante, turista, periodista u otra categoría temporal.

REVOCACION SI ATENTA CONTRA INTERESES DE EEUU

Sin embargo, advirtió que ese permiso puede ser revocado si la persona realiza actividades que, a juicio de las autoridades, vayan en contra del interés o la seguridad nacional.

«Si usted entra a nuestro país como visitante y, estando aquí, realiza actividades que van en contra del interés nacional y de la seguridad nacional de Estados Unidos, le retiraremos la visa», enfatizó.

CONTEXTO DE MAYOR ESCRUTINIO MIGRATORIO

El jefe de la diplomacia estadounidense fue más allá al señalar que, si el Gobierno hubiera sabido con antelación que el solicitante planeaba incurrir en ese tipo de acciones, probablemente no se le habría concedido el documento.

Las declaraciones se producen en un contexto de mayor escrutinio migratorio y refuerzan la postura de la administración estadounidense de aplicar con rigor las normas relacionadas con la entrada y permanencia de extranjeros en el país.

En Estados Unidos, la visa es emitida por el Departamento de Estado y autoriza a un ciudadano extranjero a presentarse en un puerto de entrada para solicitar admisión, aunque la decisión final sobre el ingreso corresponde a las autoridades migratorias.

an/am