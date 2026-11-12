Rosa Ng cuestiona trato dan a empresarios chinos en la RD

Rosa Ng consideró un trato injusto hacia inversionistas chinos que han destinado sus recursos a desarrollar actividades comerciales.

SANTO DOMINGO.- La empresaria dominico-china Rosa Ng Báez, fundadora del Barrio Chino de Santo Domingo y presidenta de la Fundación Flor Para Todos, cuestionó las actuaciones de las autoridades dominicanas contra establecimientos comerciales vinculados a ciudadanos chinos, al considerar que algunos operativos han incurrido en abusos y perjudicado la imagen del país.

“Como dominicana que soy, creo que antes que nada yo defiendo el país, defiendo la República Dominicana”, expresó Ng, aunque aclaró que esa posición no le impide denunciar lo que considera un trato injusto hacia inversionistas chinos que han destinado sus recursos a desarrollar actividades comerciales.

CUESTIONA OPERATIVOS Y ADVIERTE SOBRE INVERSIONES

La empresaria criticó los allanamientos, las agresiones denunciadas contra empleados y los procedimientos que considera desproporcionados.

“Se han golpeado empleados. Se ha hecho realmente un abuso del ejercicio del poder”, afirmó, al señalar que debe existir un equilibrio entre la fiscalización estatal y el respeto a los comerciantes.

Ng advirtió que estas actuaciones generan incertidumbre, afectan a la comunidad china y podrían ahuyentar nuevas inversiones. También mencionó los casos de las tiendas La Luperón y Las Palmeras, cuyos procesos, según dijo, comprometen millones de dólares.

LLAMA A LOS COMERCIANTES A CUMPLIR LA LEY

No obstante, reconoció que los empresarios chinos deben respetar las disposiciones legales y obtener los permisos correspondientes antes de operar.

Exhortó a la Cámara General de Comercio de Fujian a orientar a sus compatriotas sobre requisitos municipales, estudios de vulnerabilidad y autorizaciones ambientales.

“Si los chinos están en falta, algunos chinos deben cumplir, deben simplemente cumplir a rajatabla”, sostuvo.

DEFIENDE APORTE DE LAS TIENDAS CHINAS

Ng consideró que estos establecimientos representan un alivio económico para numerosos consumidores dominicanos, debido a sus precios y variedad de productos.

Asimismo, rechazó las críticas sobre la competencia comercial y recomendó a los comerciantes dominicanos modernizar sus negocios e invertir en nuevas propuestas.

Finalmente, manifestó preocupación por el temor que, según afirmó, se ha extendido entre integrantes de la comunidad china y llamó al Gobierno a promover el diálogo y relaciones comerciales equilibradas con China y Estados Unidos.

an/am