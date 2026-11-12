Rosa Ng cuestiona trato dan a empresarios chinos en la RD

SANTO DOMINGO.- La empresaria dominico-china Rosa Ng Báez, fundadora del Barrio Chino de Santo Domingo y presidenta de la Fundación Flor Para Todos, cuestionó las actuaciones de las autoridades dominicanas contra establecimientos comerciales vinculados a ciudadanos chinos, al considerar que algunos operativos han incurrido en abusos y perjudicado la imagen del país.
“Como dominicana que soy, creo que antes que nada yo defiendo el país, defiendo la República Dominicana”, expresó Ng, aunque aclaró que esa posición no le impide denunciar lo que considera un trato injusto hacia inversionistas chinos que han destinado sus recursos a desarrollar actividades comerciales.
CUESTIONA OPERATIVOS Y ADVIERTE SOBRE INVERSIONES
La empresaria criticó los allanamientos, las agresiones denunciadas contra empleados y los procedimientos que considera desproporcionados.
“Se han golpeado empleados. Se ha hecho realmente un abuso del ejercicio del poder”, afirmó, al señalar que debe existir un equilibrio entre la fiscalización estatal y el respeto a los comerciantes.
Ng advirtió que estas actuaciones generan incertidumbre, afectan a la comunidad china y podrían ahuyentar nuevas inversiones. También mencionó los casos de las tiendas La Luperón y Las Palmeras, cuyos procesos, según dijo, comprometen millones de dólares.
LLAMA A LOS COMERCIANTES A CUMPLIR LA LEY
No obstante, reconoció que los empresarios chinos deben respetar las disposiciones legales y obtener los permisos correspondientes antes de operar.
Exhortó a la Cámara General de Comercio de Fujian a orientar a sus compatriotas sobre requisitos municipales, estudios de vulnerabilidad y autorizaciones ambientales.
“Si los chinos están en falta, algunos chinos deben cumplir, deben simplemente cumplir a rajatabla”, sostuvo.
DEFIENDE APORTE DE LAS TIENDAS CHINAS
Ng consideró que estos establecimientos representan un alivio económico para numerosos consumidores dominicanos, debido a sus precios y variedad de productos.
Asimismo, rechazó las críticas sobre la competencia comercial y recomendó a los comerciantes dominicanos modernizar sus negocios e invertir en nuevas propuestas.
Finalmente, manifestó preocupación por el temor que, según afirmó, se ha extendido entre integrantes de la comunidad china y llamó al Gobierno a promover el diálogo y relaciones comerciales equilibradas con China y Estados Unidos.
an/am
Dile a tus compatriotas que comiencen a respetar a la Republica Dominicana y tderminen sus amores con los haitianos y que empleen a dominicanos, Como debe ser. OK?
TRAMPOSA\LOS CHINOS SON TRUQUEROS\ EVASORES\SUCIOS .QUE PAGEN
IMPUESTOS COMO LOS DEMAS.
Pero sra. mía, si los chinos no quieren pagar impuestos y los que recuadan del ITBI (18%) se lo quedan cuando pagan en efectivo.
Nunca los abusos han sido buenos
Pero si son los chinos que están violando las leyes, tienen que ser los perseguidos y no sólo a ellos todo el que viole la ley aún sea dominicano tiene que haber consecuencias.
Los chinos saben que en su país no pueden violar las leyes porque saben el castigo que le espera.
A los chinos hay que ponerles las cosas claras.
O sea, acatar las leyes de la R.D., pero el Gobierno dominicano no debe permitir que la soberanía dominicana sea violada con la interferencia de actores extranjeros que no quieren que la R.D. negocie con China.
Se debe tener presente que las corbatas del Sr. Donald Trump son hechas en China comunista.
esta disque prensa cuando tienen que discrimar discriminan hasta a su propia madre
La madre tuya tenia que tragarte
si hubiera nacido en eeuu fuera dominicana. saul acaso tu eres dominico-africano?
Los padres de Saúl son de Africa por si acaso? Cuándo se habla de Dominicanos en la política de EE.UU en este periódico no dice qué fulano de tal de ascendencia Dominicana? Vamos a ignorar él hecho qué ella tiene ascendencia China cño?! Qué tipo de animal tu eres buen ******** 🤦♂️
Los de siempre no quieren competencia,ojala algun dia venga un banco chino al mercado dominicano a hacer negocios y veremos que las tasas de interes de las tarjetas de credito bajaran del 5% mensual!