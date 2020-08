Rosa Chupany no descarta un colapso del sistema sanitario de R. Dominicana

Chanel Rosa Chupany.

SANTO DOMINGO.- El director del Servicio Nacional de Salud (CNS), Chanel Rosa Chupany dijo que la infraestructura sanitaria de la República Dominicana no está colapsada, pero él no se atreve asegurar que tal cosa no pueda llegar a suceder.

“No, no está colapsado, ahora bien, lo que yo no te puedo asegurar que eso pueda pasar en alguna vez; por qué?, porque eso no depende del Servicio Nacional de Salud, eso depende de cómo nosotros podamos controlar la cantidad de casos, sobre todo de los casos graves”, expresó al ser entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11.

Sostuvo que la reducción de la curva de contagios depende mucho de políticas públicas, sanitarias y no sanitarias, pero sobretodo de la actitud que “tomemos todos nosotros como ciudadanos”.

Aumento de cantidad de UCIs

Aclaró que en las últimas semanas ha aumentado la cantidad de unidades de cuidados intensivos, para tratar de hacer frente a las demandas en ese sentido.

Informó que actualmente hay 2,500 camas y 283 unidades de cuidados intensivos solo para pacientes del coronavirus, sin mencionar las disponibilidades de los centros de salud privados.

Problemas de gestión

Rosa Chupany, quien es el responsable del sistema hospitalario público dominicano, enfatizó que “gestionar esta pandemia no ha sido fácil” y alegó que un tema en contra fue, que en medio de la misma, hubo procesos electorales en febrero, marzo y julio, lo cual dificultó bastante la adopción de medidas.

Indicó que otra dificultad fue que a raíz de la pandemia, una gran cantidad de profesionales del sector salud tuvo que salir de servicio porque tenían comorbilidad y riesgo de continuar en sus labores, y se tuvo que nombrar más de 6,000 sustitutos, entre ellos médicos, enfermeras y bionalístas.

“Problemas” para obtener pruebas

Señaló que otra debilidad, que no es de las actuales autoridades, es que ha habido dificultades para obtener las pruebas a tiempo.

Explicó que también ha habido dificultades con el aislamiento de los pacientes, porque autoridades municipales de determinadas comunidades se oponían a la apertura en ellas de centros para COVID y paralelamente hay una parte de la población que no respeta el toque de queda ni el distanciamiento físico

Dijo además que en el país hay déficit de médicos intensivistas. “Yo creo que nos queda como lección de esta pandemia que debemos incrementar la residencia de médicos intensivistas porque tenemos muy pocos, y no podemos abrir una unidad de cuidados intensivos con 5, 6 o diez camas más”, afirmó.

Saluda decisión de un gabinete de salud

Chanel Rosa también saludó la disposición del próximo presidente Luis Abinader de crear un gabinete de salud encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña. Resaltó que en el sector interactúan muchas instituciones que a veces pueden entrar en contradicción sobre el manejo de un determinado aspecto.

sp-am