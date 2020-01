Ronny Rodríguez anuncia retiro temporal del béisbol

SANTO DOMINGO.- El pelotero de las Águilas Cibaeñas, Ronny Rodríguez, anunció retiro temporal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, debido al poco tiempo que pasa con su familia.

El “Felino de Mao” otorgó la información tras un post colgado en su cuenta de Instagram, donde además, dio las gracias al equipo y a los fanáticos aguiluchos.

“Quiero dar gracias a las Águilas Cibaeñas que desde el 2015 me abrieron las puertas y me impulsaron hacer mejor pelotero. Fue el trampolín para llegarla hacia las grandes ligas en la cual hice buenos amigos y grandes compañeros de equipo”, comentó.

Rodríguez, quien también juega para los Cerveceros de Milwaukee en las Grandes Ligas, añadió que la razón principal de su retiro es que quería pasar más tiempo con su familia ya que no residen en el país.

“Creo que he llegado a un punto de mi carrera donde para mí, la familia está primero, casi no paso tiempo con mi ellos debido a que residen en los Estados Unidos. Me retiro de la liga invernal temporalmente. Gracias por todo el apoyo incondicional”, precisó Rodríguez.

El versátil jugador lleva siete años en la Lidom (2013 – 2020) y cuatro con el conjunto de las Águilas Cibaeñas (2016 – 2020), donde ganó un campeonato en año 2016.

En su primera temporada como aguilucho, Rodríguez logró conquistar el título de bateo, bateando sobre los 306, en una de las jornadas de menos ofensiva para la pelota invernal.

