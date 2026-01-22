Romeo Santos y Prince Royce dejan atrás supuesta rivalidad

MADRID.- Los aficionados a la bachata y a la música latina en general están de enhorabuena. El rey y el príncipe han unido sus fuerzas. Romeo Santos y Prince Royce acaban de publicar su primer disco conjunto, Better late than never (“Más vale tarde que nunca”), dejando atrás de una vez por todas todos los falsos rumores históricos sobre su rivalidad como referentes del género.

“Nunca afectó a nuestra amistad”, aseguraban en su entrevista con David Broncano en La Revuelta. De hecho, Romeo Santos ha rememorado una anécdota que vivió con una seguidora en plena firma de discos y que está relacionada con el propio Prince Royce.

Los artistas han regalado a Broncano «una pieza exclusiva, única en el mundo», una diana de dardos oculta tras la portada de su disco y con la cara del presentador en el centro, «para cuando nos preguntes por el dinero y el sexo», bromeaban. Un presente con doble y hasta triple sentido, ya que da nombre a la canción que han interpretado en el programa, «Dardos», que supera ya los 50 millones de reproducciones.

“Como Messi y Cristiano, como Jordan y LeBron”

Cuando Prince Royce irrumpió en la escena de la bachata a principios de la década de 2010, Romeo Santos, autoproclamado “The King” (“El Rey”), era ya la figura de referencia del género a nivel comercial e internacional.

Los seguidores de ambos artistas llevaban desde entonces especulando con una posible unión y, otros, con una supuesta rivalidad entre ellos. Y el que fuera líder de Aventura ha recordado una anécdota que ilustra la obsesión de algunos aficionados por enfrentarles: durante una firma de discos en México, “la seguridad sacó a una chica que estaba un poco histérica”. La seguidora en cuestión volvió a hacer la fila solo para situarse de nuevo ante Romeo y expresarle su enfado: “¡Te odio, yo amo a Prince Royce”, le gritó, ante la sorpresa del cantante.

Better late than never, su primer disco conjunto, ha venido a romper, por fin, con cualquier rumor de enemistad entre ellos. “Cuando anunciamos oficialmente la colaboración, tuvo una acogida increíble”, celebraba Romeo en La Revuelta, a lo que Prince Royce añadía: “Es la gente quien crea esa competencia, como Messi y Cristiano, Jordan y LeBron”. Algo a lo que “ya éramos inmunes” y que “nunca afectó a nuestra amistad”, aseguraban los cantantes.

El truco de salud de Romeo Santos

No es “El Rey” por casualidad. Romeo Santos acumula ya más de 30 años de carrera en la música, y ha cosechado éxitos bailados y coreados en todo el mundo como “Propuesta indecente”, “Noche de sexo”, “Obsesión” o “Ella y yo”, con miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. Un nivel que exige ciertos cuidados como beber diariamente “un galón de agua (3,78 litros), religiosamente”. Como fan de la bachata, David Broncano ha agradecido al rey y al príncipe que se hayan decidido finalmente a publicar un disco juntos, y ellos han devuelto el agradecimiento a sus seguidores en España por el apoyo especial que le están brindando a “Dardos”, la canción que han interpretado en directo junto a “Los Divorciados”, la banda de La Revuelta.