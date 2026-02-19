Roldán destaca la innovación musical en Carnaval de Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana. – El artista y gestor cultural Roldán Mármol afirmó que el Carnaval de Santiago de los Caballeros está a la vanguardia gracias a las innovaciones que se implementan, entre ellas la musicalización del desfile.

Destacó que esta iniciativa constituye “una necesidad largamente esperada” por quienes hacen música en la República Dominicana.

ROLDÁN Y MERENGUERO GALÁN SE SUMAN AL DESFILE

La primera participación musical estuvo a cargo de Roldán y luego se sumó el merenguero típico Daniel Galán, quienes se integraron al desfile, rodeados de lechones, personajes y comparsas.

Quiero felicitar a Santiago por estas innovaciones en la puesta musical del carnaval. Era algo que esperábamos desde hace tiempo quienes nos dedicamos a hacer música, señaló.

RECONOCE COMITÉ ORGANIZADOR

Valoró el trabajo del comité organizador y reconoció de manera especial al alcalde Ulises Rodríguez por creer en esta visión, así como a Adalberto Rodríguez, director general del carnaval, y a todo el equipo involucrado en el proyecto.

“De verdad, esto es una necesidad y que se sepa: Santiago está innovando”, subrayó.

Roldán destacó que es la primera vez que se organiza de manera formal la musicalización del carnaval, lo que permitirá que la música en vivo “lata mucho más fuerte en cada una de estas celebraciones”, potenciando la proyección cultural de la ciudad.

